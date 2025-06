Mbappé le terrorrise, Haaland n'ira jamais au Real Madrid

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques mois, Kylian Mbappé rejoignait le Real Madrid après des années passées au PSG. L'attaquant français est la nouvelle grande star du club merengue.

Kylian Mbappé et le Real Madrid ont de grands objectifs communs. La saison passée, rien ne s'est passé comme prévu. Les Madrilènes n'ont pas remporté les trophées souhaités. Le Real Madrid veut changer la donne cet été afin de repartir sur de nouvelles bases. Cela passera certainement par l'arrivée de nouveaux joueurs majeurs. Le Real Madrid a déjà frappé fort lors de cette intersaison et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le nouveau grand rêve du Real Madrid serait de récupérer prochainement Erling Haaland. Le Norvégien souhaiterait évoluer un jour dans la capitale espagnole mais ne veut apparemment pas le faire avec Kylian Mbappé.

Haaland et le Real Madrid, ça ne sent pas bon du tout

Selon les informations de Don Balon, Erling Haaland ne veut en effet pas jouer avec l'ancien joueur du PSG. L'attaquant de City souhaite être la seule grande star d'un nouveau projet et ne se voit pas partager la lumière avec Kylian Mbappé. Haaland aurait en tête, actuellement, de rejoindre le Barça, qui devra prochainement tourner la page avec Robert Lewandowski. Le but n'est pas de se presser pour l'attaquant de Manchester City, épanoui sous les ordres de Pep Guardiola. Mais tant que Mbappé évoluera au Real Madrid, quasiment impossible de voir Erling Haaland rejoindre les pensionnaires de Santiago-Bernabéu. De quoi certainement aussi rassurer la star française, qui n'apprécie guère être dans l'ombre d'autres joueurs. La saison prochaine, Mbappé sera des plus attendus. Son rendement inquiète avec l'équipe de France, même s'il est encore satisfaisant avec le Real Madrid. Un autre exercice sans trophée majeur ne passera pas pour Florentino Pérez et la direction merengue.