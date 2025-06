Julian Alvarez ou Haaland, le Barça ne rigole plus

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Conscient que Robert Lewandowski ne représente pas son avenir, le FC Barcelone prépare la succession du Polonais. Le club catalan espère recruter une référence l’année prochaine, un attaquant du calibre de Julian Alvarez ou d’Erling Haaland, pourtant loin d’être accessibles sur le plan financier.

Le FC Barcelone va mieux, et l’on ne parle pas seulement de l’aspect sportif. Le champion d’Espagne a également amélioré sa situation financière, à tel point que les Blaugrana se montrent particulièrement ambitieux sur le marché des transferts. Cet été, l’une des priorités concerne le poste d’ailier gauche et le Barça se permet de cibler des joueurs comme Luis Diaz et Marcus Rashford. Difficile de dire si le club catalan a vraiment les moyens de ses ambitions.

Le Barça prépare l'après-Lewandowski

En tout cas, la direction sportive rêve encore plus grand pour le mercato estival 2026. Le média local El Nacional affirme que le Barça n’a pas abandonné l’idée de recruter Erling Haaland pour succéder à Robert Lewandowski. En janvier dernier, l’attaquant de Manchester City a prolongé son contrat jusqu’en 2034. Autant dire que son transfert coûterait cher, sans parler de son salaire. C’est peut-être la raison pour laquelle le Norvégien est annoncé en plan B derrière l'Argentin Julian Alvarez. L’avant-centre de l’Atlético Madrid possède un profil adapté au Barça, lui dont l’agent vient de lancer un appel du pied.

Haaland refuse de jouer avec Mbappé https://t.co/Et4xRKaxSq — Foot01.com (@Foot01_com) May 25, 2025

« S'il aime le Barça ? Oui, oui, bien sûr, il admire les clubs espagnols, a répondu Fernando Hidalgo dans l’émission El Chiringuito. Et pour avoir suivi la carrière de Messi depuis son enfance, il est clair que rares sont les Argentins qui n’éprouvent pas d’affection pour le Barça, surtout au vu des performances du Barça cette saison. Julian est très reconnaissant envers les nombreux joueurs du Barça qui ont toujours parlé en bien de lui, comme Cubarsi, ce qui le motive. Aujourd’hui, il est à l’Atlético et il est très heureux ici, tout comme l’Atlético. On verra comment les choses évoluent, le football évolue vite et de bonnes choses se produiront. » Serein, l’Atlético Madrid rappelle que le bail de son attaquant, valable jusqu’en 2030, contient une clause libératoire à 500 millions d’euros.