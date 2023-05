Mbappé jusqu'en 2025, c'était un mensonge

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Il y a un an presque jour, Kylian Mbappé prolongeait son contrat avec le Paris Saint-Germain. La star française et Nasser Al-Khelaifi présentaient un maillot floqué 2025, mais la réalité est bien différente.

Le feuilleton Kylian Mbappé reprend brutalement alors que le 21 mai 2022, et à la surprise générale, le kid de Bondy avait prolongé son contrat avec le PSG, alors que tout annonçait son transfert au Real Madrid. Le secret avait été bien gardé et au soir de la dernière journée de Ligue 1, Nasser Al-Khelaifi et Kylian Mbappé s’étaient présentés devant les supporters parisiens avec ce scoop fracassant et un maillot floqué 2025. Pour tout le monde, l’attaquant international français, âgé de 23 ans, venait de s’engager jusqu’en 2025 avec le club de la capitale. Mais L’Equipe confirme, ce mercredi, qu’en fait Mbappé a signé jusqu’en 2024, et dispose d’une « player option », qui lui permet de prolonger d’une saison supplémentaire s’il le souhaite. Et il a jusqu’au 31 juillet prochain pour le faire. A ce jour, le leader du classement des buteurs de Ligue 1 n’aurait pas du tout l’intention de dire oui à cette année supplémentaire, même si on se doute que tout sera négociable au-delà de cette date du 31 juillet.

Cependant, ce refus de lever l’option change tout dans la relation entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, car officiellement le joueur sera libre dans un an et le mercato 2023 est la dernière occasion de le transférer contre une énorme somme. En décidant de lier son avenir avec le PSG jusqu’en 2024, et pas plus pour l’instant, Mbappé met une pression énorme sur Nasser Al-Khelaifi. Avec toutefois une subtilité, puisqu’il n’a pas fait part à ce dernier d’une éventuelle intention de quitter les champions de France, contrairement à 2021 où il avait demandé un bon de sortie pour rejoindre le Real Madrid.

De plus, la position parisienne est très claire, le club ayant fait savoir au quotidien sportif que le transfert de Kylian Mbappé cet été était inenvisageable, quelle que soit sa situation contractuelle. Le vice-champion du monde français sera bien en Ligue 1 la saison prochaine et rien ne fera changer d'avis le Qatar. Cependant, son choix de ne pas lever l’option lui permet d’être encore plus le patron du Paris Saint-Germain et de fixer les règles du jeu.

Mbappé patron du PSG, c'est son idée

Tandis que le PSG a décidé de tout miser sur lui, Kylian Mbappé sait donc qu’il peut imposer ses choix, et notamment la présence de Luis Campos, lequel avait été menacé en cours de saison, Doha n’ayant pas apprécié certaines périodes de chaos. Et si le numéro 7 parisien est proche de Campos, il ne l’est pas plus que cela de Christophe Galtier, ce qui n’augure de rien de bon pour l'entraîneur parisien. Plus globalement, l’idée de Mbappé est de voir ce que le mercato va donner, avant de décider s’il prolonge ou pas d’une année supplémentaire. Le ménage devra être fait dans le vestiaire parisien, et si les renforts attendus par le joueur sont là, alors son histoire parisienne ne sera pas terminée dans un an. Si comme en 2022, Luis Campos rate son mercato, alors tout pourrait basculer du mauvais côté pour Paris. Neymar et Lionel Messi sont prévenus.