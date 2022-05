Mbappé derrière un énorme coup de tonnerre au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

C’est dans les prochains jours que Nasser Al-Khelaïfi a annoncé que les changements majeurs allaient avoir lieu au Paris SG. Sur le banc de touche, deux énormes surprises se préparent.

Le PSG prépare sa révolution, et les décisions qui vont être prises pourraient bien en surprendre plus d’un. Ainsi, la prise de parole de Kylian Mbappé, très élogieuse à l’égard de Mauricio Pochettino, change déjà complètement la donne. Lors de sa conférence de presse tenue avec son président, le numéro 7 du PSG a expliqué qu’il avait « une superbe relation » avec l’entraineur argentin. Au point de jouer sur son avenir ? Depuis quelques semaines et l’élimination face au Real Madrid, Mauricio Pochettino est annoncé sur le départ, malgré son année de contrat restante. Si Leonardo a très rapidement pris la porte à la fin de la saison, ce n’est pas le cas de l’ancien coach de Tottenham. Un temps pressenti pour aller à Manchester United, Pochettino est toujours en place, et ne semble pas spécialement désireux de s’en aller. Et le Paris SG pourrait ne plus être aussi pressé de s’en séparer également.

Pochettino conservé jusqu'en 2023 ?

Le message de Kylian Mbappé n’est en effet pas si anodin que cela selon L’Equipe. Si Luis Campos arrive avec beaucoup d’idées au Paris SG, le directeur sportif portugais sait aussi qu’il y a un entraîneur en place avec un contrat courant jusqu’en juin 2023. Et le limogeage de Mauricio Pochettino ne serait donc pas aussi acquis que cela. Et ce pour deux raisons. Tout d’abord car en effet Kylian Mbappé, qui a forcément pris du galon dans la hiérarchie, apprécie particulièrement l’Argentin et ne lui incombe pas forcément l’échec de cette saison en Ligue des Champions. L’autre raison est plus stratégique. En gardant l’ancien défenseur du PSG sur le banc de touche, le club de la capitale éviterait de payer une grosse indemnité montant à plus de 15 millions d’euros. Mais l’argent pour limoger un coach n’a jamais été un problème pour le Qatar, qui l’a déjà prouvé par le passé. Il s’agit donc d’une vision sur le long terme pour faire venir l’entraineur dont rêve le Paris SG et l’Emir du Qatar.

Quelques jours après l'annonce de sa prolongation de contrat, le numéro 7 parisien @KMbappe s'est présenté en conférence de presse pour répondre aux questions des médias aux côtés du Président du @PSG_inside Nasser Al-Khelaïfi.

Ce n’est pas Zinedine Zidane, qui tient à tout prix à rester à disposition de l’équipe de France pour la fin d’année en cas d’échec au mondial ou de départ de Didier Deschamps. Mais bien Pep Guardiola. L’entraineur espagnol vient de remporter un nouveau titre de Premier League avec Manchester City, mais il va aussi entrer dans la dernière année de son contrat. Sa prolongation semblait acquise, mais elle n’est plus évoquée ces derniers temps. Si Pochettino allait au bout de son contrat, alors le PSG arriverait avec une place libre sur son banc de touche au moment où Guardiola terminerait son contrat avec City. Tout cela sous réserve que le Citizens ne bouclent pas l’avenir du coach espagnol. Mais c’est une supposition sur le très long terme, et Pochettino va déjà devoir résister à la révolution qui s’annonce au Paris SG dans les prochains jours.