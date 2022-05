Mbappé au PSG ou au Real, réponse dimanche !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le suspense se terminera désormais dans quelques heures en ce qui concerne l'avenir de Kylian Mbappé, entre le PSG et le Real Madrid depuis des semaines.

Kylian Mbappé, via ses relais de communication habituels dans la presse, a fait savoir qu’il annoncerait la décision prise pour son avenir ce dimanche. Ce sera le lendemain de la dernière journée de championnat, et l’attente des supporters parisiens, et madrilènes, prendra donc fin. Actuellement, le numéro 7 du PSG a le choix entre prolonger son contrat à Paris, ou rejoindre le Real Madrid. La tendance est très forte pour un départ en Espagne, mais ces dernières semaines, le forcing de l’Emir du Qatar a semble-t-il fait hésiter un Kylian Mbappé qui sait qu’il peut marquer l’histoire à Paris.

En tout cas, c’est ce dimanche que la décision finale sera prononcée, probablement au cours de l’émission dominicale Téléfoot. Le clan Mbappé est en effet proche de Julien Maynard, journaliste de TF1, et a donc décidé de se confier à lui pour annoncer son choix. Il reste à savoir si la première chaine parviendra à garder le suspense jusqu’au bout, alors que tout le monde a envie de savoir où jouera l’attaquant français la saison prochaine.