Mauro Icardi attend d'être jeté dehors par le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ces dernières heures, les rumeurs envoyant Mauro Icardi à la Juventus Turin se sont intensifiées.

En manque de temps de jeu et par conséquent de buts depuis le début de la saison, Mauro Icardi vit-il ces dernières semaines au Paris Saint-Germain ? La question peut légitimement se poser dans la mesure où Leonardo aimerait dégraisser en se débarrassant de certains joueurs à faible temps de jeu mais à gros salaire. A l’instar de Layvin Kurzawa et de Julian Draxler, l’ex-capitaine de l’Inter Milan est donc visé. Une situation dont la Juventus Turin aimerait profiter. Que ce soit en Italie ou en France pas plus tard qu’hier, les rumeurs s’intensifient au sujet de l’intérêt de la Vieille Dame. Mais selon RMC, il n’y a rien de très chaud puisque dans l’entourage de Mauro Icardi, on continue de nier en bloc un possible départ au mercato hivernal.

L'entourage de Mauro Icardi dément les rumeurs

Selon la radio, l’entourage de Mauro Icardi a de nouveau démenti les envies de départ de Mauro Icardi, qui se sent bien au PSG et qui n’a donc aucunement l’intention de bouger cet hiver. Sa position reste inchangée, il restera sauf s’il se sent poussé vers la sortie avec insistance. Pour le moment, et tant que le duo Leonardo-Pochettino ne lui dit pas clairement qu’il est devenu indésirable, Mauro Icardi ne quittera donc pas le Paris Saint-Germain. « Si une offre est présentée à Wanda Nara, son agente, il la refusera. Mais si à l'inverse, si le club parisien ouvre la porte à un départ, il pourrait prendre cette proposition en considération » détaille le spécialiste du mercato parisien pour RMC, Loïc Tanzi. Reste maintenant à voir comment les prochaines semaines évolueront au PSG alors qu’à ce poste d’avant-centre, le club de la capitale a jeté son dévolu sur la pépite du Red Bull Salzbourg, Karim Adeyemi, auteur de 19 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.