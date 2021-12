PSG : Icardi viré, une solution trouvée !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

La rumeur d’un retour de Mauro Icardi en Italie prend de l’ampleur car les différentes parties sont toutes sur la même longueur d’ondes. L’attaquant argentin veut partir, la Juventus s’intéresse à lui, et le Paris Saint-Germain n’en veut plus.

La rentrée de Mauro Icardi à la 87e minute contre l’AS Monaco dimanche soir, à la place de Kylian Mbappé, résume sa saison. L’attaquant argentin doit se contenter de miettes. Quatre joueurs le devancent dans la hiérarchie des offensifs : Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar et Angel Di Maria. Même avec l’absence du Brésilien, difficile de se faire une place pour Mauro Icardi, tant l’équipe paraît plus équilibrée avec trois attaquants plutôt que quatre. Trois fois buteur en 18 apparitions cette saison, très souvent des bouts de matchs, l’ancien capitaine de l’Inter veut plus. Il ne se contente pas de cela. C’est pour ça qu’il a décidé de partir du PSG lors du mercato hivernal. Sa femme et agent, Wanda Nara, discute avec plusieurs clubs de Serie A, et a déjà rencontré les dirigeants de la Juventus. Le PSG souhaite également le voir partir.

Le PSG veut prêter Icardi avec une option d’achat

Selon les informations de Tuttosport, la Juventus, à la recherche d’un attaquant, est en effet très attentive à la situation de Mauro Icardi. Andrea Agnelli sait néanmoins à quel point il est difficile de déloger un joueur du PSG à qui il reste deux ans et demi de contrat. La Vieille Dame souhaite donc négocier un prêt avec option d’achat pour Mauro Icardi. Et bonne nouvelle pour les Bianconeri, cette solution plaît énormément au PSG qui veut s’offrir la possibilité de se débarrasser de Mauro Icardi à un bon prix. Les noms d’Edinson Cavani et de Gianluca Scamacca sont aussi évoqués en cas d’échec dans le dossier Mauro Icardi. La piste semble quand même particulièrement chaude tant toutes les parties se trouvent actuellement sur la même longueur d’ondes.