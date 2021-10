Mauricio Pochettino inapte à entraîner le PSG, il va se faire éjecter

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cela va bientôt faire un an que Mauricio Pochettino a succédé à Thomas Tuchel sur le banc du Paris Saint-Germain.

La venue de l’entraîneur argentin en provenance de Tottenham a rapidement emballé les supporters du PSG, qui n’en pouvaient plus de Thomas Tuchel. En un an de temps, l’Allemand a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea et pendant ce temps-là, Mauricio Pochettino ne fait toujours pas l’unanimité au Paris Saint-Germain. Et pour cause, l’ex-manager des Spurs peine à imposer une identité de jeu à son équipe ainsi que des principes clairs. Certes, l’effectif a été bouleversé avec les arrivées de joueurs tels que Wijnaldum, Hakimi ou encore Messi et Nuno Mendes. Mais à force d’exiger du temps, Mauricio Pochettino commence à faire perdre patience à quelques observateurs. C’est notamment le cas d’Antonio Cassano, ancien grand buteur de la sélection italienne, qui a véritablement dézingué le coach du PSG sur la chaîne Twitch de Christian Vieri au cours d’un live.

PSG : Mauricio Pochettino déjà en danger à Paris https://t.co/CoaPyASpj1 — Foot01.com (@Foot01_com) October 4, 2021

« Pochettino aura une vie courte au PSG. J'ai entendu de mauvaises choses sur lui. C'est un type formidable, un dix ou plus, mais en tant qu'entraîneur, il ne fait pas une minute de tactique alors que l'équipe le lui demande. Il demande aux joueurs des conseils sur la façon de jouer, je n'en reviens pas. Il n'a jamais entraîné de champions et maintenant, il a du mal à entraîner les grands garçons » a lancé Antonio Cassano, qui imagine déjà Zinedine Zidane à la place de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris SG. « D'après ce que je comprends, s'il continue dans cette voie, il n'aura que peu de temps. Attention à Zizou » a-t-il lancé pour conclure. Zidane, un fantasme long de plusieurs années pour le Qatar, qui n’a jamais réussi à concrétiser la venue du champion du monde 1998. Actuellement libre de tout contrat, le triple vainqueur de la Ligue des Champions sur le banc du Real Madrid semble plutôt en stand-by en attendant que la place de sélectionneur de l’Equipe de France se libère. Peut-être après la Coupe du monde 2022… au Qatar, justement.