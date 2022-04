Marquinhos et les Ultras, c'est la bagarre à Paris

Dans : PSG.

Le match entre le PSG et l'OM s'est joué dans une ambiance très spéciale puisque le Collectif Ultras Paris a respecté sa grève des encouragements. De quoi énerver le capitaine parisien, lequel a pris le risque de se mettre pas mal de monde à dos.

Personne ne pourra le contester, l’affiche entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille n’a pas du tout été à la hauteur, et sans la polémique sur le penalty accordé au PSG on aurait déjà oublié cette rencontre insipide. Outre le triste spectacle offert sur la pelouse par les 22 joueurs, dans les tribunes la grève des encouragements décidée par le Collectif Utras Paris suite à l’élimination en Ligue des champions a rajouté à la purge intégrale qu’a été ce supposé sommet du championnat de Ligue 1. Après le coup de sifflet final, et malgré la satisfaction de cette victoire (2-1) qui permet au PSG de compter 15 points d’avance sur l’OM et donc d’envisager rapidement le gain d’un dixième titre de Champion de France, le capitaine parisien était remonté contre les supporters. Sans se démonter, Marquinhos a vidé son sac au micro de Prime Video. « Cette ambiance, franchement je ne m’y attendais, c’est un classico, et pour moi il faut mettre tout de côté. Ce n'était pas le moment de faire cela, même si on le comprend. Ils ont leurs arguments, s’ils n’ont pas eu les réponses qu’ils attendaient, il fallait surtout laisser l'orgueil et la fierté de côté pour ce moment-là. Ils ont choisi, mais moi comme joueur, je ne suis pas d'accord », a lancé, très agacé, le défenseur brésilien.

Les Ultras du PSG bientôt remplacés par des touristes chinois et argentins

Bien évidemment, cette déclaration en direct à la télévision de celui qui est la capitaine du Paris Saint-Germain n’a pas été du goût de tout le monde, et pas uniquement que des membres du CUP. Membre du collectif Paris United, Nicolas Puiravau a été le premier à dégainer contre le joueur brésilien : « Plus ça va, plus Marquinhos me fatigue. Au lieu de parler devant les micros, qu'il ouvre sa gueule sur le terrain quand il faut recadrer les pseudos stars. Et s'il ne comprend pas le ras-le-bol des supporters, qu'il se tape les matchs du PSG à la TV en rentrant chez lui (…) T'en fais pas, tu auras bientôt une belle tribune de touristes chinois et argentins qui viendront acheter un maillot et manger leur burger en fermant leur gueule. Par contre, faudra pas chialer sur l'ambiance et être de gentils moutons hein !!!! » S’il n’a pas répondu directement à Marquinhos, Bruno Germain, ancien joueur du PSG et de l’OM, estime, dans Le Parisien, que ce sont les joueurs qui sont responsables et pas les Ultras : « ils n’ont pas digéré l’élimination en Ligue des champions, ils ont beau en mettre 6 à Clermont, les supporteurs n’oublient pas que l’histoire se répète. Ils ont envie de voir un autre football, avec des joueurs qui donnent tout. Il faut qu’il y ait du changement. Ils auront beau mettre n’importe quel entraîneur, si rien en change, que celui-ci n’a pas plus de pouvoirs, ce sera toujours la même histoire. »

Cependant, certains supporters parisien emboîtent le pas de Marquinhos, allant même jusqu'à reprocher au Collectif Ultras Paris d'imposer ce silence de manière pas toujours très courtoise. Mais en réponse, il leur est expliqué que dimanche soir on a vu et surtout entendu ce que serait le Parc des Princes sans ces supporters les plus acharnés.« Nous avons tous vu ce que la plupart des vrais supporters du PSG disent depuis un bon moment. Le Parc est rempli de footix. Un stade plein, silencieux durant le match le plus important du championnat parce que 3.000 personnes sur 48 000 ne chantent pas », constate, sur les réseaux sociaux, un fan du PSG. Dans L'Equipe, Mélisande Gomez préfère s'amuser de tout cela. « Au Parc, le PSG a gagné devant des ultras qui n'ont pas encouragé, comme ceux de Lyon un peu plus tôt dans la journée, mais on ne leur en voudra pas, parce que la mauvaise soupe qu'on leur a servie donnait plutôt envie d'aller se coucher que de chanter les Pet Shop Boys à tue-tête », écrit la journaliste. Marquinhos sait à quoi s'en tenir.