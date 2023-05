Marco Verratti snobe Manchester City, le PSG n'en revient pas

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Pour la première fois, Marco Verratti n'est plus considéré comme intransférable par le PSG. Mais alors que les grands clubs se bousculent, dont Manchester City, l'Italien compte bien rester à Paris coûte que coûte.

Cela ne semblait pas devoir être un sujet de discussions et de rumeurs cet été, mais ce sera bien le cas. L’avenir de Marco Verratti est remis en cause par les performances du milieu de terrain qui symbolise avec d’autres joueurs comme Marquinhos un Paris SG qui ne parvient pas à franchir un cap en Europe et à être réellement considéré comme un club capable de remporter la Ligue des Champions. Résultat, si les supporters ont réagi avec pas mal de retenue à la prolongation de contrat du défenseur brésilien, c’est désormais la suite de la carrière parisienne de Marco Verratti qui est remise en cause.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marco Verratti (@marco_verratti92)

Malgré son contrat longue durée et ses énièmes prolongations signées avec Nasser Al-Khelaïfi, l’Italien n’est clairement plus intouchable. Le message en provenance des supporters est passé jusque dans les bureaux, où on se dit que le départ du natif de Pescara ne serait pas si insurmontable que cela pouvait être considéré ces dernières années. Mais si le PSG est capable d’ouvrir la porte, même si cela pourrait dépendre de la destination, le joueur n’est pas du tout de cet avis. Il s’est déjà emporté contre les rumeurs, évoquant beaucoup de « conneries » notamment sur sa volonté de quitter Paris si une belle offre arrivait. Et désormais, même la possibilité de voir Manchester City arriver ne le séduit pas tant que ça.

Guardiola monte au créneau pour Verratti

🔝⚽️ Marco Verratti a touché 1️⃣5️⃣5️⃣ ballons contre Auxerre, le plus haut total lors d’un même match de Ligue 1 cette saison et son plus haut total depuis le 2 octobre 2020 v Angers (162).#AJAPSG I #Ligue1 pic.twitter.com/e71Z9jUINa — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 21, 2023

Le Parisien évoque ainsi un appel du pied de la part des dirigeants du champion d’Angleterre et finaliste de la Ligue des Champions. De son côté Sports Zone va encore plus loin en affirmant que Pep Guardiola a directement appelé le joueur italien pour le convaincre de rejoindre le projet de City et notamment remplacer un Ilkay Gundogan annoncé sur le départ à l’issue de son contrat. Mais le journal francilien l’assume, malgré ces courtisans de gala, puisque la Juventus, l’Inter Milan et le Real Madrid sont aussi sur les rangs, Marco Verratti n’a pas spécialement envie de quitter le PSG. Sa priorité est toujours de continuer dans l’unique club de l’élite pour lequel il a évolué dans sa carrière, et de profiter de l’été pour faire table rase de cette saison décevante pour mieux repartir la saison prochaine.