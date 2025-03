Luis Enrique n'a qu'un mot à dire pour qu'il signe au PSG

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Après la défaite face à Liverpool, le débat sur l’intérêt de prolonger Gianluigi Donnarumma reprend de plus belle. Pour le remplacer par Lucas Chevalier, Luis Enrique n’a qu’à dire un mot à sa direction.

Depuis plusieurs semaines et le renouveau total du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma avait enfin enfilé son costume de gardien de classe mondiale et enchainait les bonnes prestations. Mais son but encaissé face à Liverpool en Ligue des champions, dans un match où il était capital pour lui de briller sur les rares occasions adverses, a relancé le débat sur son réel impact dans les matchs à enjeu. Forcément, il n’en fallait pas plus pour que les rumeurs sur l’identité de son potentiel remplaçant redémarrent. En ce sens, le nom de Lucas Chevalier revient avec insistance. Un choix qui fait l’unanimité en interne.

Lucas Chevalier, le contrat est prêt

Pour que la direction sportive du Paris Saint-Germain accélère sur le recrutement d’un nouveau gardien de but, Luis Enrique n’a qu’une chose à faire : demander. L’entraineur parisien possède un énorme pouvoir de décision sur les futures recrues, indique L’Equipe. À tel point qu’il ne lui suffirait que d’un mot pour que Luis Campos s’active pour recruter Lucas Chevalier. Depuis plusieurs mois, le portier du LOSC est particulièrement apprécié dans les rangs parisiens et il ne manque qu’un signe de l’Asturien pour que son club fonce.

Quoi qu’il en soit, la situation de Gianluigi Donnarumma est particulièrement incertaine. Ce n’est pas la première fois qu’il se troue dans des matchs aussi importants. Sachant qu’il sera en fin de contrat en juin 2026, le Paris Saint-Germain pourrait tout à fait matérialiser son agacement par une vente du portier italien lors du prochain mercato estival. Reste à savoir si la direction parisienne sautera le pas pour un recrutement français.