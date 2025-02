Luis Enrique a un nouveau chouchou au PSG

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Si beaucoup ont critiqué son choix de s’engager avec le Paris Saint-Germain à un si jeune âge, Désiré Doué est en train de faire taire ses détracteurs. La confiance que lui accorde Luis Enrique lui permet de se sentir important au sein du club et de nourrir ses grandes ambitions.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain s’offrait Désiré Doué dans l’optique de poursuivre son recrutement de joueurs français jeunes et à fort potentiel. Avec le Stade Rennais, le milieu offensif affichait déjà une précocité impressionnante, laquelle lui a valu d’attiser les convoitises des plus gros clubs européens. Finalement, il a pris la décision de rester en France. Un choix payant, bien que critiqué initialement. Certains voyaient en son départ au PSG le meilleur moyen de se perdre. Le temps semble pour le moment lui donner raison puisque sa montée en puissance impressionne. Avec 3 buts et 7 passes décisives en seulement quelques mois d’adaptation, Désiré Doué dispose d’une confiance quasi totale de la part de son entraineur Luis Enrique.

Les ambitions XXL de Désiré Doué

Nuno Mendes au Real, le sale coup de Madrid au PSG ! https://t.co/eIYI9s4WE2 — Foot01.com (@Foot01_com) February 2, 2025

En signant avec le Paris Saint-Germain, Désiré Doué avait un plan bien ficelé en tête. Comme le rapporte Djamel, un suiveur du club parisien bien informé, sur le réseau social d’Elon Musk, le natif d’Angers impressionne particulièrement au sein du club. Ses prestations aux entrainements sont remarquées : il affiche des qualités athlétiques impressionnantes ainsi qu’une technique lui permettant de remporter régulièrement ses duels lors des différents exercices. Le joueur affirme même en privé qu’il se sent plus que bien au Paris Saint-Germain et qu’il s’entend à la perfection avec Luis Enrique, lequel croyait énormément en lui au moment de lancer les opérations pour le recruter.

Enfin, Désiré Doué affiche des ambitions à la hauteur de son talent. Depuis quelque temps, l’ancien Rennais travaille avec un analyste vidéo dans le but de « gommer ses lacunes et continuer à progresser ». Il ne fait aucun doute que le Paris Saint-Germain a entre les mains l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération.