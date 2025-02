Nuno Mendes au Real, le sale coup de Madrid au PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le Real Madrid veut renforcer sa défense l’été prochain. A droite comme à gauche, le club merengue veut renouveler ses latéraux et dans cette optique, le profil de Nuno Mendes fait l’unanimité dans la capitale espagnole.

Après avoir recruté Kylian Mbappé l’été dernier, le Real Madrid devrait de nouveau se montrer actif sur le marché des transferts en juin prochain. Mais cette fois, pas question pour le club merengue de toucher à son attaque, déjà bien fournie avec Mbappé, Vinicius, Rodrygo ou encore Bellingham. La priorité du prochain mercato est de renforcer la défense et surtout les postes de latéraux à droite et à gauche. Pour le poste de latéral droit, Trend Alexander-Arnold tient la corde, l’Anglais étant en fin de contrat avec Liverpool à la fin de la saison. A gauche, le Real Madrid rêvait d’un coup similaire avec Alphonso Davies, lui aussi libre en juin prochain… avant de finalement prendre la décision de prolonger avec le Bayern Munich.

La piste du Canadien est donc tombée à l’eau et le Real Madrid s’est mis en quête d’un nouveau latéral gauche de très haut niveau. Il l’a trouvé au Paris Saint-Germain selon El Gol Digital, qui révèle ce dimanche que l’actuel leader de la Liga rêve d’attirer dans ses filets un certain Nuno Mendes. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2026, l’international portugais est proche de prolonger. Mais le Real Madrid aimerait parvenir à semer la zizanie dans ce dossier en se rapprochant de l’ancien défenseur du Sporting afin de lui présenter son projet. L’idée est clairement pour le Real Madrid de le recruter cet été et de l’installer comme un titulaire indiscutable.

Nuno Mendes nouvelle priorité du Real à gauche

Il faut dire que jusqu’à présent, ni Ferland Mendy ni Fran Garcia n’ont apporté une totale satisfaction à Carlo Ancelotti à ce poste. Le club merengue sait néanmoins que convaincre le PSG sera très difficile, Manchester United peut en témoigner. Durant ce mois de janvier, les Red Devils ont tenté de recruter Nuno Mendes, lequel a longtemps été la priorité de Ruben Amorim. Mais le club anglais s’est heurté au refus catégorique de Paris, prêt à prendre le risque de voir filer son joueur en fin de contrat. Reste maintenant à voir si le Real Madrid aura plus de poids dans les négociations alors que le média espagnol affirme que Nuno Mendes aura le dernier mot, même si le PSG le considère comme un « élément clé de son projet » et qu’il n’a par conséquent pas du tout l’intention de le laisser partir.