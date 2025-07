Lucas Chevalier prend un énorme risque pour le PSG

Dans : PSG.

Dès la fin de la Coupe du monde des clubs, l'avenir de Gianluigi Donnarumma sera mis sur la table vue sa situation contractuelle. Lucas Chevalier attend sagement dans l'ombre le départ de l'Italien.

Qui sera le gardien du PSG la saison prochaine ? Tout porte à croire que ce rôle reviendra à Gianluigi Donnarumma, longtemps critiqué pour ses erreurs coûteuses mais qui a élevé subitement son niveau de jeu ces derniers mois pour porter le PSG face à Liverpool et Arsenal notamment en Ligue des Champions. Il a ensuite emmagasiné de la confiance et se montre impérial pendant toute cette Coupe du monde des clubs. Pas de quoi convaincre totalement Luis Enrique, qui estime qu’il peut trouver mieux, notamment dans les sorties et la relance, deux points jugés faibles de l’Italien. Résultat, le gardien de la Nazionale a reçu une offre de prolongation mais avec un salaire revu à la baisse ou lié à des primes de performance. Pas satisfaisant pour « Gigio » qui n’a pas souhaité signer sa prolongation alors que sa situation est critique, puisqu’il sera en fin de contrat dans un an.

Chevalier ignore Aston Villa

Une situation qui est surveillée à Lille par Lucas Chevalier. Le nouveau numéro 2 de l’équipe de France, derrière Mike Maignan, a été annoncé un peu partout au début de l’été, mais il est toujours chez les Dogues. Et récemment, il n’a pas donné suite à un appel du pied de la part d’Aston Villa, qui se cherche un gardien dans la perspective du départ d’Emiliano Martinez. Ainsi, le club de Birmingham va bien piocher en Ligue 1, mais du côté de Brest car une offre pour Marco Bizot pourrait tomber selon The Mirror.

Dans un marché des gardiens de but qui avait pour habitude de se débloquer très tôt, Donnarumma et le PSG jouent la montre, et Lucas Chevalier en est la victime. Le gardien français a donc décidé d’attendre l’offre parisienne cet été, même si elle pourrait venir tardivement en fonction des négociations entre le champion d’Europe et son portier italien. De son côté, Donnarumma se sent en position de force, grâce à sa belle saison et des offres de la part des deux clubs de Manchester, United et City.