Lovro Majer au PSG, il faudrait une dinguerie

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Arrivé en France sur la pointe des pieds, Lovro Majer a frappé les esprits avec ses performances sous le maillot du Stade Rennais.

A tel point qu’il est devenu un joueur courtisé après une seule saison en France, et pas par n’importe qui. Luis Campos est persuadé qu’il s’agit du genre de joueur, qui fait briller les autres, nécessaires pour aider le PSG à passer un cap au niveau collectif. Résultat, le Paris SG s’est renseigné sur le milieu de terrain croate, qu’un certain Luka Modric a pris sous son aile en sélection. Au point d’en avoir parlé aux dirigeants du Real Madrid pour en faire son successeur, avec un transfert envisagé à l’été 2023. Autant dire que cela s’emballe sérieusement concernant le milieu de terrain rennais. Mais le club breton n’a pas du tout l’intention de donner le moindre espoir au PSG cet été. Alors que le départ de Nayef Aguerd est probable, et que le Stade Rennais va devoir résister aux prétendants européens pour des joueurs comme Benjamin Bourigeaud et Martin Terrier, l’idée est de conserver le Croate qui a encore quatre ans de contrat.

Rennes ne se voit pas vendre Majer

Le PSG, pas vraiment habitué à acheter en France ces dernières années, va devoir s’atteler à la tache s’il veut vraiment compter Majer dans son effectif la saison prochaine. Arrivé pour 12 millions d’euros en provenance de Zagreb l’été dernier, le Croate est désormais évalué à plus de 20 millions d’euros. Mais avec son contrat encore très solide et sa marge de progression, Rennes a fait savoir à France Bleu que le dossier d’un départ de Majer n’était pas du tout envisagé en Bretagne. A moins qu’une offre au-delà de la barre des 30 millions d’euros ne vienne tout changer, même si cela semblerait assez fou de la part du PSG et de Luis Campos, habitué à dénicher la perle rare pour beaucoup moins cher.