Lionel Messi est « mauvais », il menace un record !

Par Claude Dautel

Lionel Messi ne restera pas au Paris Saint-Germain. Mais le septuple Ballon d'Or peut marquer réellement l'histoire du club de la capitale, et pour cela il ne lui reste que les deux derniers matchs de la saison de Ligue 1.

Lorsque les historiens du football se pencheront sur le passage de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, ils retiendront les deux titres de Ligue 1 gagnés par la Pulga, et peut-être que c’est lorsqu’il évoluait au PSG que le joueur argentin a réalisé son rêve ultime, à savoir gagner la Coupe du Monde avec l’Argentine. Mais à deux matchs de la fin de sa carrière en Ligue 1, l’ancien Barcelonais a encore un record à se mettre dans la poche avant de ranger son casier au Camp des Loges et partir vers l’Arabie Saoudite ou le Barça, abandonnant Mbappé et Neymar, les deux autres stars des champions de France.

Leo Messi fait trembler Angel di Maria

A ce stade de la saison, Leo Messi a en effet signé 16 passes décisives, majoritairement à destination de Kylian Mbappé, ce qui en fait l’égal de Kevin De Bruyne du côté de Manchester City. Mais si dans notre championnat, le numéro 30 du PSG ne craint rien de son second, Jonathan Clauss (11 passes décisives) c’est le record absolu que l’Argentin peut viser. Alors que Paris se déplace à Strasbourg et terminera ensuite sa saison au Parc des Princes contre Clermont, Lionel Messi peut dépasser un certain Angel Di Maria, meilleur passeur décisif de l’histoire de la Ligue 1 avec 18 passes réussies lors de la saison 2015-2016, toujours sous le maillot du PSG. Il ne manque que trois passes décisives au champion du monde pour s'installer en haut de cette hiérarchie, et probablement pour quelques années.

Interrogé sur ce fameux record détenu par Di Maria, Jérôme Rothen, qui en son temps avait signé 17 passes décisives lorsqu'il évoluait à Monaco, n'a aucun doute sur la possibilité que Leo Messi pousse le curseur plus loin. « Bien sûr que c’est possible qu’il aille chercher ce record. Et ce serait totalement logique, sachant qu’on parle du meilleur joueur du monde. Passer la barre des quinze passes décisives, ce n’est vraiment pas donné à tout le monde. Mais ce qui me laisse perplexe, c’est de voir Messi avec autant de passes tout en étant aussi mauvais durant la saison. Quand on voit son match à Auxerre et qu’il s’en sort presque avec deux passes décisives, car un but de Mbappé est refusé pour rien… », balance, dans Le Parisien, l'ancien milieu de terrain, pas si tendre que cela avec la star argentine du PSG.