Mbappé sans Neymar ni Messi, le PSG va pleurer

Le départ de Neymar se précise pour le PSG, de grands clubs de Premier League s’intéressant au Brésilien à l’instar de Manchester United. Mais Paris perdrait très gros en cas de vente.

Malgré un contrat qui court au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2027, Neymar a de bonnes chances de quitter la capitale française lors du prochain mercato. En effet, l’international brésilien a pris conscience que Luis Campos ne voulait plus de lui, au même titre que les supporters. L’ancien crack du FC Santos ne quittera pas le PSG pour n’importe quel club mais si un projet intéressant se présente à lui en Europe, alors il sera ouvert aux discussions.

Cela tombe bien, Neymar a la cote en Premier League, où il n’a encore jamais tenté sa chance et selon L’Equipe, Manchester United a pris des premiers renseignements pour la venue de l’ancien attaquant du FC Barcelone. Une bonne nouvelle à l’horizon pour la majorité des supporters et des observateurs. Mais pour Yvan Le Mée, agent de joueurs et consultant sur la Chaîne L’Equipe, il ne faudrait pas se réjouir trop vite du départ de Neymar car il ne s’agit pas selon lui d’une si bonne nouvelle que cela pour le Paris SG.

Départ de Neymar, une mauvaise nouvelle pour le PSG ?

« Neymar on l’aime ou on ne l’aime pas, il est sérieux ou il n’est pas sérieux mais il a des statistiques. Quand il est là, il joue plutôt bien dans l’ensemble. Il a des problèmes de santé et il a des soucis au-delà du football, on en convient tous. Mais sur le terrain, le Paris Saint-Germain est une meilleure équipe quand Neymar est là. Le PSG va déjà perdre Messi la saison prochaine. Le projet c’est quoi, de faire partir Messi, faire partir Neymar et laisser Mbappé tout seul ? » s’interroge le consultant avant de conclure.

« Je pense aujourd’hui que Neymar est très utile au Paris Saint-Germain. De plus, je doute sérieusement le faire venir à Manchester United, ce soit un choix de l’entraîneur Erik Ten Hag. Il a déjà eu beaucoup de mal à gérer Cristiano Ronaldo, je ne le vois pas gérer Neymar. Je pense sincèrement qu’il serait mieux ici au PSG plutôt qu’en Angleterre » a estimé Yvan Le Mée, pour qui Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi feraient bien d’y réfléchir à deux fois avant d’acter le départ de Neymar durant ce mercato estival.