Les clubs français paniquent, le PSG doit sauver la patrie !

Par Eric Bethsy

Battu à l’aller (0-1) au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain va tenter de renverser le Bayern Munich en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Pour ce rendez-vous capital, les Parisiens pourront compter sur le soutien du football français qui a tout intérêt à les voir se qualifier.

Bien partis pour conserver leur titre en Ligue 1, les joueurs du Paris Saint-Germain savent pertinemment que ce probable sacre ne suffira pas. La direction francilienne ne se contente pas des trophées nationaux et rêve de Ligue des Champions. C’est pourquoi le huitième de finale retour face au Bayern Munich s’annonce capital ce mercredi. On peut même dire que le pensionnaire du Parc des Princes joue sa saison… et l’avenir des représentants français dans les compétitions européennes.

3800 supporters seront présents ce soir au stade pour soutenir nos Parisiens 🙌❤️💙#FCBPSG pic.twitter.com/BcN0lQV2Ql — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 8, 2023

On parle bien sûr de ce fameux indice UEFA si important avant la nouvelle formule de la Ligue des Champions à partir de la saison 2024-2025. Pour le moment, la cinquième place de la France, qui peut actuellement envoyer deux équipes plus une en troisième tour préliminaire, lui permettra de qualifier trois clubs plus un. Mais la Ligue 1, sous la menace des Pays-Bas et du Portugal, n’aurait plus que trois places (deux plus une) en cas de descente au sixième rang, ou deux billets (un plus un) si notre championnat venait à chuter en septième position.

La France sous pression

Le scénario catastrophe n’est pas à exclure après les échecs de l’Olympique de Marseille en phase de groupes de la Ligue des Champions, et ceux de Rennes, Monaco et Nantes en barrages de la Ligue Europa. Opposé aux Moldaves du Sheriff Tiraspol en huitième de finale de la Ligue Europa Conférence, Nice peut récolter des points précieux. Mais pour répondre à la qualification de Benfica en quart de la C1, c’est surtout le Paris Saint-Germain qui porte les espoirs du foot français.