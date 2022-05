Leonardo complice de Madrid, l'incroyable doute du PSG !

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain n'a pas communiqué concernant le départ de son directeur sportif, pas plus que celui de son entraîneur. Mais Leonardo a totalement perdu la confiance de Nasser Al-Khelaifi dans le dossier Kylian Mbappé.

Cette semaine, le président du PSG va annoncer les gros changements qu’il a promis à Kylian Mbappé et aux supporters afin d’essayer de faire fonctionner le club de la capitale de manière plus efficace. La saison 2021-2022 a confirmé que malgré le titre de champion de France, le Paris Saint-Germain était devenu ingérable, chacun semblant faire ce qu’il voulait, au détriment du collectif. Alors une nouvelle fois le PSG va changer d’entraîneur, et une nouvelle fois il va dépenser sur le marché des transferts, ses moyens financiers colossaux lui offrant un luxe qui scandalise à peu près toute l’Europe. Première tête à tomber, celle de Leonardo, le directeur sportif brésilien payant là ses investissements prestigieux lors du mercato, lesquels n’ont pas vraiment eu les résultats escomptés. Mais surtout, l’ancien joueur parisien va régler l’addition du feuilleton Kylian Mbappé. Même si cela s’est bien fini avec la prolongation jusqu’en 2025 de l’attaquant vedette, Leonardo aurait eu un rôle très trouble.

Leonardo complice du Real Madrid pour Mbappé ?

Ce lundi, le quotidien Le Parisien, qui avait été le premier à annoncer le revirement dans le dossier Mbappé, revient sur les négociations entre le président du Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Et notamment sur le rôle décisif de Nasser Al-Khelaifi lorsqu’il a fallu inverser la tendance, le Real Madrid ayant pris l’avantage dans les discussions. Selon Dominique Sévérac, Al-Khelaifi s’est posé des questions sur le comportement de Leonardo, et a eu des doutes au point de le mettre rapidement à l’écart. « En privé, Al-Khelaïfi le soupçonnait d’un double jeu : ferme devant les micros quand il évoquait un départ de Mbappé mais capable de tractations en coulisses pour qu’il rejoigne le Real Madrid ou un autre club. Malgré quelques déjeuners avec le champion du monde 2018, le Brésilien sera rapidement hors-jeu dans les négociations », affirme le journaliste qui lance un énorme pavé dans la mare un peu plus d'une semaine après la prolongation de contrat de Kylian Mbappé jusqu'en 2025.

Leonardo, retour raté au PSG

Il est vrai que la communication de Leonardo a toujours été assez surréaliste, le dirigeant parisien étant totalement absent pendant des semaines, avant de subitement sortir de son mutisme après des matchs du Paris Saint-Germain, souvent pour se plaindre, parfois pour balancer quelques petites vannes provocatrices. Pour le reste, le futur ancien directeur sportif du PSG aura eu impact plus positif lors de son premier passage au moment du rachat par Qatar Sports Investements qu'après son retour en 2019. Leonardo devrait le savoir, revenir avec son ex se termine souvent mal...surtout si vous la trahissez.