Le WandaGate repart, le PSG va devenir fou !

Par Guillaume Conte

Nouveau coup de théâtre dans le sulfureux couple Wanda Nara - Mauro Icardi. Le PSG va encore payer les pots cassés.

Neymar blessé, Mauro Icardi pourrait enfin avoir sa chance régulièrement au PSG dans les prochains matchs. S’il a la tête au football et à son club. Secoué par une affaire personnelle qui ne l’était pas vraiment puisque l’Argentin et son épouse Wanda Nara ont exposé tous leurs problèmes sur les réseaux sociaux, l’avant-centre avait réussi à récupérer son couple après être passé à deux doigts du divorce. En cause, sa relation avec une actrice et mannequin argentine China Suarez, avec qui il échangeait des messages, ce qui lui a valu de se faire griller par madame. Désormais, le couple Icardi reprend sa vie d’avant, mais les choses peuvent s’enflammer à tout moment. C’est ce qu’il vient de se passer, dévoile le journal argentin Hoy. China Suarez a en effet recontacté Mauro Icardi récemment, essayant de l’appeler sans succès et lui envoyant des messages pour faire le point sur cet épisode qui a fait tellement de bruit. Des messages d’apaisement que l’attaquant du PSG a reçu.

Wanda Nara se mudará de casa tras el escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez

« J'aurais aimé que notre histoire soit différente et non scandaleuse. Merci pour les moments vécus, tout cela m'a fait très mal et je préfère dire au revoir. Mon idée était de ne jamais te blesser ni blesser qui que ce soit. Le temps va aider les choses et les remettre à leur place », a ainsi envoyé l’actrice à Mauro Icardi, qui a préféré montrer immédiatement ces messages à sa femme. Selon le journal argentin, Wanda Nara est devenue furieuse de voir que les discussions continuaient entre son mari et China Suarez, et s’en est suivie « une crise conjugale », qui pourrait finir par venir à bout du couple.

Wanda Nara prête à partir pour de bon

L’agence de presse argentine R24N va même plus loin, annonçant que Wanda Nara a déjà prévu de déménager dans les prochains jours, pour s’écarter plus longuement de son mari en qui elle n’a plus confiance. Déjà bien discret lors de son entrée en jeu à Lens, Mauro Icardi fait partie du groupe qui doit affronter Bruges ce mardi en Ligue des Champions. Il reste à savoir si l’Argentin a vraiment la tête au football, ce qui ne semble pas être le cas dernièrement.