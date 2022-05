Le rêve de Neymar au PSG s’écroule brutalement

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Neymar estime peser toujours autant au PSG, et milite pour le recrutement de Richarlison au PSG afin de remplacer Kylian Mbappé.

Plus performant sur le terrain en cette fin de saison, Neymar n’est plus sifflé, puisque les supporters désertent ou se murent dans le silence au Parc des Princes. Le Brésilien présente toutefois toujours un bilan négatif dans cette saison, avec des blessures et des performances insuffisantes au moment crucial de l’exercice, face au Real Madrid. Un fiasco qui ne remet pas en cause l’avenir du numéro 10 du PSG, puisque ce dernier a prolongé il y un an, et est désormais engagé sur le long terme avec le club parisien. Et même si l’Emir du Qatar est dit lassé par son comportement en inadéquation avec son salaire et son statut, Neymar reste de toute façon invendable avec son salaire énorme. Résultat, que Paris le veuille ou non, l’ancien barcelonais fait partie des cadres et possède un certain poids dans le vestiaire et dans le club. C’est pour cela qu’il s’est permis, depuis quelques mois, de suggérer le nom d’un joueur capable de faire oublier Kylian Mbappé, si jamais ce dernier devait rejoindre le Real Madrid.

La valeur de Richarlison en baisse

Le joueur en question se nomme Richarlison, qui évolue en attaque avec Neymar en sélection brésilienne. Le buteur d’Everton connait, à l’image de son club, une saison délicate, mais il garde toutefois une belle valeur marchande. Les Toffees en réclamaient 80 millions d’euros il y a un an, et son prix est désormais descendu à 50 millions d’euros. Neymar incite ainsi le PSG à se positionner sur l’un de ses amis, un joueur de 24 ans, puissant et technique, et avec le sens du but. Sa complicité avec Neymar pourrait en effet faire des étincelles, même si les supporters parisiens peuvent aussi craindre que ce duo ne fasse des malheurs en dehors des terrains également, sachant qu’ils adorent déjà passer des soirées ensemble à regarder la télé ou jouer aux jeux vidéos quand ils sont avec leur sélection.

Richarlison préfère la Premier League au PSG

Mais ce rêve a peu de chances de se réaliser, affirme le média Don Balon ce vendredi. Si le PSG a bien étudié le profil de Richarlison, le joueur lui, envisage plutôt de continuer sa carrière en Angleterre. Tottenham le drague ces dernières semaines, afin de compléter la ligne d’attaque avec Kane et Son. Un projet qui plait beaucoup au joueur d’Everton, et qui ferait clairement passer le PSG au second plan. A moins qu’Antonio Conte ne rejoigne Paris et continue de draguer depuis la capitale français l’ami de Neymar, Richarlison a une nette préférence pour une poursuite de carrière en Angleterre.