Le Real fait un cadeau à 40 millions au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG craque pour Franco Mastantuono, la pépite de River Plate qui va partir d'Argentine très rapidement. Le Real Madrid vient de prendre une décision forte à son sujet.

Ce serait mal connaitre Luis Campos que de croire que la place de finaliste de Ligue des Champions lui suffit pour se reposer sur ses lauriers. Le directeur sportif du PSG cherche toujours ce qu’il y a de mieux parmi les pépites du monde entier, et il est en train de craquer pour Franco Mastantuono. Le jeune meneur de jeu de River Plate est le grand espoir de toute l’Argentine à ce poste, et le club de Buenos Aires sait qu’il sera impossible de le conserver sur la durée. Le PSG est très intéressé par une opération dès cet été, quitte à le laisser encore quelques mois en Argentine afin qu’il dispute la Coupe du monde des clubs et la Copa Libertadores avec son club formateur. Pour cela, le deal sera très simple, puisque le joueur possède une clause libératoire à 40 millions d’euros.

Le Real abandonne Mastantuono au PSG

Il y a néanmoins plusieurs paramètres à prendre en compte, et notamment le fait que le rêve de Franco Mastantuono est de jouer pour le Real Madrid. Cela peut se comprendre mais selon CBS, ce rêve risque de rester vain. En effet, malgré un intérêt réel il y a quelques semaines, le club merengue a décidé de ne pas aller plus loin dans ce possible recrutement. Xabi Alonso estime que ce n’est pas une priorité et Florentino Pérez assure lui que le prix est un peu trop élevé par rapport à la valeur réelle du joueur.

Le PSG s’en frotte les mains, et négocie donc avec River Plate. L’idée est également de faire un peu baisser le prix du transfert en laissant Franco Mastantuono en Argentine encore six mois, pour le récupérer en janvier 2026. Pour l’heure, la presse argentine l’assure, cela discute fort mais aucune offre ferme n’a été effectuée par le PSG, concentré sur la finale de la Ligue des Champions et qui pourra ensuite régler plusieurs dossiers.