Le PSG refuse de recruter Rayan Cherki

Lors des trophées UNFP, Rayan Cherki a clairement ouvert la porte au Paris Saint-Germain. Mais le joueur de l'Olympique Lyonnais sait que du côté des dirigeants parisiens, on a déjà la réponse.

A un an de la fin de son contrat avec l'OL, celui qui a été élu dimanche dans l'équipe-type de la saison de Ligue 1 a dit tout le bien qu'il pensait des champions de France et a ouvertement fait comprendre qu'il était prêt à rejoindre Bradley Barcola dans l'effectif de Luis Enrique. Des propos qui ont fait du bruit, et que certains ont voulu interpréter comme la confirmation qu'entre Nasser Al-Khelaifi et John Textor une paix des braves s'organisait. Présent mercredi dernier au Parc des Princes pour PSG-Arsenal, le propriétaire américain aurait ainsi pu négocier la vente contre un énorme chèque de Rayan Cherki. Sauf que dans la réalité, les choses sont hélas pour Cherki et pour Textor nettement moins idylliques comme le confirme Le Parisien.

Cherki a raté le train vers le PSG

Sur le papier, l'idée de voir le prodige lyonnais rejoindre le Paris Saint-Germain a de la gueule, mais dans la réalité, Rayan Cherki a déjà raté le train vers le club de la capitale. Le patron qatari du PSG n'a pas la mémoire courte et il n'a pas oublié ce qu'il s'était passé l'été dernier au tour début du mercato. « Cherki avait donné son accord l’an dernier avant de se raviser pour choisir Dortmund, et finalement rester à Lyon. Le PSG n’avait pas apprécié ce revirement, et ses chances de signer sont désormais quasi nulles », rappellent les journalistes du quotidien parisien, lesquels ferment donc cette piste, même si forcément cela va donner des regrets à ceux qui pensent que le joueur de l'Olympique Lyonnais serait un vrai plus pour Luis Enrique.

Textor n'avait pas apprécié

Autrement dit, l'idée d'un accord secret déjà trouvé entre Textor et Al-Khelaifi pour un transfert de Cherki avec un montant qui permettrait d'aider l'OL à sauver sa place en Ligue 1 n'est qu'une illusion. Luis Enrique et Luis Campos ont déjà travaillé sur d'autres dossiers depuis le revirement brutal du joueur lyonnais en 2024. Pour Rayan Cherki, c'est probablement le prix à payer d'une décision qui avait scandalisé Paris, mais aussi John Textor, lequel l'avait clairement dit en conférence de presse, mais aussi par SMS. On se souvient que des copies d'écran avaient circulé, montrant que le patron américain de l'OL était furieux contre son joueur.