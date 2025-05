OL ‍: Cherki rêve du PSG et le dit haut et fort

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Seul joueur de champ à ne pas porter le maillot du PSG dans l’équipe-type de la saison en Ligue 1, Rayan Cherki n’a pas hésité à faire un appel du pied aux dirigeants parisiens lors de la cérémonie des Trophées UNFP.

Incapable d’enchaîner les bons résultats durant le sprint final, l’Olympique Lyonnais a pratiquement dit adieu à la Ligue des Champions en perdant à Monaco samedi (0-2). À cause de trois revers lors des quatre dernières journées, Lyon se classe septième de L1 à une journée de la fin. Autant dire que le club rhodanien ne va pas remplir ses objectifs cette saison. Ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la situation financière des Gones, déjà jugée comme critique… Mais pour sauver son club l’été prochain, John Textor pourra encore activer le levier du mercato, lors duquel il pourra vendre ses meilleurs éléments, comme Rayan Cherki. Présent dans le 11 type de la L1 aux côtés de neuf joueurs du PSG, le Gone n’a pas hésité à faire un appel du pied aux dirigeants parisiens lors de la cérémonie des Trophées UNFP ce dimanche soir.

« Une passe décisive au PSG ? Je ne sais pas… »

Cherki vient de déclarer sa flamme au PSG en direct lors des Trophées UNFP 😏🔴🔵



pic.twitter.com/jSD4v3Hq7g — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) May 11, 2025

« C’est un plaisir d’être dans l’équipe-type de la L1, quand on voit les bons joueurs qui se trouvent ici. Maintenant je vais parler à Bradley : j’espère qu’Ousmane ne va pas marquer beaucoup de buts à la dernière journée parce qu’on va se battre avec Maghnes Akliouche pour le titre de meilleur passeur. Mais que le meilleur gagne. Est-ce que je me sentirai bien dans une équipe comme ça ? Oh oui, je les connais tous. Ousmane est un bon ami à moi, Bradley aussi, donc forcément, quand on a de bonnes affinités sur le terrain, ça se ressent aussi en dehors. Une passe décisive pour la direction sportive du PSG ? Je ne sais pas… », a balancé Cherki au micro de beIN Sports.

Le PSG suit Cherki depuis longtemps

Pisté par le PSG depuis plusieurs mois maintenant, Cherki ne ferme donc pas la porte à un départ à Paris en vue du prochain mercato estival. Ce qui devrait faire les affaires de John Textor et Nasser Al-Khelaïfi, qui ont enterré la hache de guerre la semaine passée. Avant de signer l’un des plus gros transferts de Ligue 1 cet été ? Possible, sachant que l’international espoir tricolore, qui réalise une très belle saison sur le plan individuel (12 buts et 19 passes décisives en 43 matchs), a sûrement fait le tour de la question dans son club formateur…