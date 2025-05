Le PSG quitte le Parc des Princes, annonce imminente ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG prépare la réception d'Arsenal mercredi soir au Parc des Princes, mais d'ici à la fin de la saison, les dirigeants parisiens devraient officialiser le départ du stade de la porte de Saint-Cloud et en dire plus sur le prochain stade.

Les supporters du Paris Saint-Germain sont pour l'instant bien loin de se préoccuper du futur stade de leur club préféré, la demi-finale retour de Ligue des champions occupant les esprits. Mais, alors que la saison 2024-2025 tire à sa fin, le sujet pourrait vite revenir à la Une puisque L'Equipe révèle que deux sites sont désormais en finale pour accueillir le futur PSG Land, un projet estimé à un milliard d'euros entièrement financé par le Qatar. Les deux candidats à l'accueil du stade sont Massy, dont le nom circulait depuis des semaines, et Poissy, sur le site des usines Stellantis. C'est l'Emir du Qatar en personne qui doit trancher, mais le quotidien sportif confirme que l'officialisation se fera avant l'été. Et dans la foulée, Arnaud Hermant a obtenu la confirmation de la direction du PSG que le départ du Parc des Princes était acté et qu'une communication sur ce sujet est imminente.

Le PSG est décidé, le club déménage

Parc des Princes : Le PSG choque la mairie de Paris https://t.co/3P42xRgV7R — Foot01.com (@Foot01_com) May 5, 2025

Tandis que l'adjoint aux sports d'Anne Hidalgo a encore une fois incité Nasser Al-Khelaifi à revenir à la table des négociations pour parler du Parc des Princes, que la mairie refuse de vendre, une rumeur prétend que le Paris Saint-Germain va attendre un an de plus, jusqu'aux élections municipales, pour voir s'il y a possibilité de rouvrir la discussion. Une hypothèse que le journaliste de L'Equipe dément : « Certaines sources prédisent que la direction parisienne attend encore de connaître le nom du successeur d'Anne Hidalgo, qui a annoncé ne pas se représenter, avant de trancher définitivement cette épineuse question. Ce qui sous-entend que le club ambitionnerait toujours de pouvoir rester au Parc des Princes à condition de pouvoir l'acheter. Cette version est démentie par la direction qui répète qu'elle est déterminée à déménager ».

Paris va communiquer sur ce sujet dans quelques semaines

Quoi qu'il en soit, l'annonce du site retenu pour la construction du stade du PSG et des nombreuses installations prévues autour de cette enceinte, va se faire très rapidement. « Au club, on fait passer le message qu'une annonce doit intervenir dans les prochaines semaines sans donner de date plus précise », précise le quotidien sportif. Dès que cette officialisation interviendra, alors il sera clair que l'avenir du Paris Saint-Germain ne sera plus au Parc des Princes, même si une majorité de supporters sont opposés à ce déménagement en région parisienne. Pendant ce temps-là, le Paris FC attend probablement avec impatience le choix de son voisin.