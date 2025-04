PSG ‍: Le stade à un millard, Massy vend la mèche ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG ne prépare pas encore ses cartons, mais sa volonté de quitter le Parc des Princes se concrétise avec des discussions qui avancent avec la ville de Massy dans l'Essonne.

C’est le grand projet de l’année 2025 au PSG. Le club de la capitale a pour ambition de quitter le Parc des Princes, qu’il ne peut pas acheter et donc qu’il ne veut pas agrandir sans en être propriétaire. Nasser Al-Khelaïfi se cherche donc un nouvel emplacement et il ne fait aucun doute que la ville de Massy possède de très solides arguments. Du foncier disponible, un réseau très bien desservi, une proximité relative avec la capitale, ce sont déjà des arguments que peu de sites supervisés possèdent. En plus de cela, la place ne manque pas pour développer le stade et construire aussi un environnement « PSG friendly » pour en faire la structure moderne nécessaire au développement du Paris Saint-Germain. Deux zones sont étudiées, dont celle des Tuileries, en photo sur cet article.

Massy favori, c'est oui

Tout cela est bien beau, mais il faut aussi que Massy accepte de recevoir le PSG. A priori, cela reste un investissement positif pour la ville de l’Essonne qui sait que financièrement, une telle arrivée donnerait un sacré coup de fouet à l’économie locale. Avec des désagréments éventuels aussi. Mais pour l’heure, le maire de la ville a tenu à calmer sérieusement les débats et à rappeler que les choses devraient se faire dans l’ordre. S’il confirme des contacts avec le PSG, Nicolas Samsoen tient à rappeler que sa ville n’a jamais été candidate, et que tout ne pourra se faire qu’avec l’accord des Massicois. Mais les discussions sont bien là.

« Le PSG est entré en contact avec nous et se montre intéressé par Massy pour y construire son stade. Notre ville n’a pas été candidate, mais je considère que c’est une opportunité qui mérite qu’on l’étudie. L’intérêt du PSG est en tout cas une preuve d’attractivité de Massy. D’autres sites ont été évoqués dans la presse. La teneur des discussions me laisse penser que le PSG étudie sérieusement l’hypothèse de Massy. (…) Et même si le PSG choisissait de continuer à étudier l’option Massy, il est tout à fait possible qu’à la fin le PSG ou la ville de Massy dise non. C’est une évidence ! Le PSG indiquera la ou les villes sur lesquelles il souhaite approfondir les études. A Massy comme ailleurs, il y aura besoin d’études. Je ne sais pas quand l’annonce sera faite », a assuré dans le bulletin de la ville le maire de Massy, qui est de la formation politique UDI. Une tendance forte qui se dessine, même si ce type de projet peut prendre très longtemps à voir le jour.