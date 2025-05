Le PSG qualifié, un scandale arbitral dénoncé ‍!

Dans : PSG.

Mikel Arteta a livré une conférence de presse sulfureuse ce vendredi pour revenir sur un moment particulier de l'élimination de son équipe par le PSG en Ligue des Champions.

La tension est maximale lors des matchs à élimination directe de Ligue des Champions, et les arbitres doivent gérer beaucoup de choses tout en essayant de ne pas faire pencher la balance d’un côté comme de l’autre. Malgré des contestations et des mécontentements, les deux demi-finales ont permis de voir du beau jeu et du suspense jusqu’au bout. Mais deux jours après son élimination par le PSG, Mikel Arteta n’avait visiblement toujours pas digéré en conférence de presse. L’entraineur d’Arsenal estime toujours que la meilleure équipe ne s’est pas qualifiée au final, et regrette notamment une chose qui était passée inaperçue. Le technicien espagnol estime qu’Achraf Hakimi, décisif sur les deux matchs et élu meilleur joueur de la manche retour, n’aurait pas du être sur le terrain ce mercredi au Parc des Princes.

Hakimi expulsé, Arteta en rêvait

« C’est l’arrière droit qui marque le but décisif. Et ce qui est certain, c’est qu’Hakimi n’aurait pas du être sur le terrain pour les 10 dernières minutes du match aller et suspendu lors du match retour donc. Et il marque un but avec un excpected goal à 0,07. Ce sont les choses hasardeuses du football », a lancé le manager des Gunners, pour qui son équipe méritait de passer, du moins au niveau des statistiques.

Par cette sortie, Mikel Arteta fait référence à la fin du match aller, où Hakimi aurait pu être expulsé pour une faute sur Martinelli à l’entrée de la surface. Déjà averti, le Marocain a été le joueur qui a commis le plus de fautes du match avec 5 coups de sifflet contre lui. Pour le coach d’Arsenal, le joueur du PSG aurait du recevoir un deuxième carton jaune et donc être exclu au match aller. Une théorie assez fumeuse, car même les articles de la presse anglaise sur l’arbitrage de la rencontre aller évoquait une faute légère, qui ne valait pas un deuxième carton jaune, même si l’accumulation de fautes aurait pu être retenue. Pas d’injustice criante donc, pour un Mikel Arteta un peu aigri depuis la qualification du PSG.