Le PSG prend une première décision pour son futur stade

Par Guillaume Conte

Le PSG a annoncé une bonne nouvelle à ses supporters, proposant des abonnements supplémentaires pour encore plus remplir le Parc des Princes. Une façon aussi de préparer l'avenir.

Le Parc des Princes à guichets fermés, c’est désormais une habitude qui dure depuis plus de 150 matchs. Le stade du PSG est rempli en grande partie par ses abonnés, qui sont jusqu’à présent au nombre de 36.000. Des sésames que chaque abonné peut prolonger, ce qui est fait par 98 % des fidèles au printemps en vue de la saison suivante. La liste d’attente est longue mais les plus patients vont être récompensés car le PSG a décidé de faire un effort. En effet, le nombre d’abonnés va augmenter pour passer à 36.750, soit 750 tickets à l’année de plus. Des places en tribune Paris et qui réduisent donc le nombre de billets en vente à l’unité pour le club de la capitale, mais permettent de fidéliser encore plus son public. Une décision qui n’intervient pas par hasard.

Le futur grand stade en ligne de mire

Le Paris Saint-Germain dévoile « Tout l’Amour de Paris » sa nouvelle campagne d’abonnement pour la saison 2025-2026. Fidèle à l’esprit du Club, cette campagne célèbre la passion, l’identité et le lien indéfectible qui unit le Paris Saint-Germain et ses supporters. ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 28, 2025

Depuis des années, ce chiffre n’évoluait pas. Mais dans quelques années, le PSG prévoit d’entrer dans son futur stade de plus de 60.000 places et l’idée est forcément de fidéliser de plus en plus de supporters pour remplir cette enceinte avec des abonnés et des supporters et en faire un stade chaleureux pour le Paris SG. De même, le champion de France a décidé de ne pas augmenter ses tarifs, preuve qu’il a toujours l’intention de bichonner ses abonnés. Une fois la période de résiliation et de réabonnement terminé, de nouveaux sésames pour la saison 2025-2026 seront mis en vente, avec les 750 billets supplémentaires. Une preuve du gros succès populaire du PSG version QSI, que les dirigeants veulent encore faire grandir pour arriver avec une grosse attractivité dans quelques années, quand il sera question de quitter le Parc des Princes. Même si cela provoquera inévitablement de nombreux désabonnements.