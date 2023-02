Le PSG pleure, Chelsea a saboté la signature de Ziyech

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG n’a pas réussi à boucler à temps le prêt de Hakim Ziyech, alors que l’accord avait été trouvé avec Chelsea au dernier moment. L’Equipe annonce que le Marocain ne jouera pas à Paris cette saison.

C’est à seulement une heure de la fin du marché des transfert que le PSG et Chelsea ont enfin trouvé un accord pour boucler le prêt de Hakim Ziyech. Il faut dire que cela négociait dur entre les deux clubs, qui n’étaient pas d’accord sur les modalités du prêt. Mais finalement, les deux parties ont trouvé un terrain d’entente et le Marocain, qui avait déjà passé sa visite médicale, était parti pour arriver sous la forme d’un prêt sans option d’achat. C’était aussi la volonté de Ziyech de venir au PSG, pour avoir une chance de regagner du temps de jeu tout en prenant part à une équipe ambitieuse.

Incroyable mais le deal Ziyech est en passe d’être mort… les documents n’ont pas été envoyés à temps par Chelsea. Paris cherche une solution actuellement - https://t.co/pUDQVAPOOe — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 31, 2023

Une petite victoire pour le PSG qui pensait récupérer donc un joueur pour six mois, avec des qualités indéniables comme il a pu le montrer avec l’Ajax Amsterdam, mais qui sort de 18 mois beaucoup moins convaincants du côté de Chelsea. La signature de Milan Skriniar ayant échoué, le PSG compensait au moins le départ de Pablo Sarabia. Le joueur s'était rendu au siège parisien pour signer ses contrats, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. En effet selon L’Equipe, les papiers n’ont pas été envoyés à temps par Chelsea, ce qui a fait capoter la finalisation de ce prêt avant l’heure fatidique. Résultat, Hakim Ziyech, à moins d’un nouveau retournement de situation, ne devrait pas être un joueur du PSG cette saison.

Hakim Ziyech n'a pas signé !!!

Chelsea a envoyé par 3 fois les mauvais documents pour faire capoter le deal...

Le Psg va porter un recours ce mercredi matin devant la LfP au vu de l'attitude des Anglais... @francebleuparis #fbsport — Bruno Salomon ⚽🎙 (@bruno_salomon) January 31, 2023

Selon Bruno Salomon, journaliste pour France Bleu et grand suiveur du club parisien, les dirigeants anglais ont été vexés de devoir s'incliner dans les négociations pour un prêt sans option d'achat, et ont envoyé à trois reprises les mauvais documents, provoquant donc ce retard et cet échec dans l'officialisation de l'arrivée de Ziyech.