Le PSG n'a pas le droit à un joker médical

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après l'annonce de l'absence de Désiré Doué et Ousmane Dembélé pour plusieurs semaines, des supporters ont réclamé à Luis Campos qu'il recrute un joker médical pour le Paris Saint-Germain. Sauf que le PSG n'a pas le droit.

Désiré Doué absent entre 3 et 4 semaines, Ousmane Dembélé forfait jusqu'à 6 semaines, le bilan du match Ukraine-France est terrible pour les deux attaquants des Bleus et du Paris Saint-Germain. Alors que le PSG entame sa défense de la Ligue des champions, et va enchaîner des grosses affiches (Atalanta le 17/09, OM au Vélodrome le 21 et à Barcelone le 01/10), Luis Enrique va devoir composer sans deux joueurs cadres de son effectif. Un énorme coup dur pour le Paris Saint-Germain, qui va croiser les doigts que pour ses autres internationaux ne se blessent pas avant le retour dans la capitale en milieu de semaine prochaine. Et si certains supporters estiment que le PSG paie un mercato offensif totalement inexistant et que Luis Campos doit corriger le tir, le règlement ne permet pas à Paris de recruter un joker médical.

Le PSG n'a pas recruté d'attaquant au mercato

En effet, l'article 213 de la Ligue de Football fixe les règles de cette possibilité offerte aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. « Un club de Ligue 1 ou de Ligue 2 peut, à tout moment, recruter un joueur dans les cas suivants : décès d’un joueur sous contrat ou blessure grave du gardien de but ou de son remplaçant (dans cette hypothèse, le club ne peut recruter qu’un nouveau gardien), ou blessure grave d’un joueur sous contrat, lors d’une sélection en équipe de France, si cette blessure entraîne pour le joueur une incapacité d’une durée supérieure ou égale à trois mois », précise la LFP, ce qui à priori écarte la possibilité d’un joker médical pour remplacer Ousmane Dembélé ou Désiré Doué, lesquels seront absents moins de trois mois avec le Paris Saint-Germain.

PSG : Désiré Doué forfait 3 à 4 semaines ! https://t.co/mv201AMGCv — Foot01.com (@Foot01_com) September 6, 2025

Enfin, concernant la possibilité offerte au Paris Saint-Germain de recruter un joker, là encore, le règlement fixe des limites. Le PSG peut recruter un joueur et un seul, sous forme de transfert en France. Il y a aussi la possibilité de prendre un joueur libre, mais à cet instant de la saison, il est impossible de trouver un joueur capable de faire oublier temporairement Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Luis Enrique va donc probablement devoir composer avec son effectif actuel, ce qui n'est pas non plus dramatique puisque Paris peut aligner Bradley, Barcola, Gonçalo Ramos et Khvicha Kvaratskhelia. On a vu pire. Mais encore faut il que ces trois là rentrent sans pépin des sélections.