PSG ‍: Désiré Doué forfait 3 à 4 semaines ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Coup dur pour le Paris Saint-Germain puisque Désiré Doué, blessé vendredi avec l'équipe de France, sera absent pendant tout le mois de septembre et ratera les matchs contre l'Atalanta et l'OM.

En attendant de savoir ce que l'IRM que doit passer Ousmane Dembélé va révéler, le PSG sait déjà qu'il faudra composer sans Désiré Doué lors des premiers énormes rendez-vous du club de la capitale en Ligue des champions et en Ligue 1. Selon L'Equipe, touché au mollet face à l'Ukraine, et libéré par les Bleus, Désiré Doué sera absent 3 ou 4 semaines. Autrement dit, le meilleur joueur de la finale de la Ligue des champions ratera la réception de l'Atalanta Bergame pour l'entrée en lice du Paris Saint-Germain le 17 septembre, et le déplacement à Marseille le 21 septembre. Et pire encore, il n'est pas certain qu'il sera de retour dans le groupe de Luis Enrique pour le match à Barcelone programmé le 1er octobre.

Doué et Dembélé absents en septembre ?

Outre ce forfait de Désiré Doué, les dirigeants du PSG retiennent leur souffle concernant Ousmane Dembélé dont on évoque également une absence de plusieurs semaines suite à sa blessure en seconde période contre l'Ukraine. Une double peine qui serait forcément très dure à digérer pour Luis Enrique, victime lui d'une chute de vélo vendredi. Une journée noire pour le Paris Saint-Germain qui va devoir trouver des solutions au sujet de deux joueurs cadres de l'entraîneur espagnol. Les supporters du PSG risque d'en vouloir longtemps à Didier Deschamps.