PSG ‍: Dembélé terrible coup dur contre l'Atalanta et l'OM ‍?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Sorti sur blessure vendredi contre l'Ukraine, Ousmane Dembélé a quitté l'équipe de France. Du côté du Paris Saint-Germain, on s'inquiète très sérieusement pour l'attaquant dont le retour en septembre est très incertain.

Les dirigeants du PSG sont furieux contre le staff des Bleus, qui malgré les soucis d'Ousmane Dembélé lorsqu'il est arrivé au regroupement lundi dernier, a décidé que ce dernier était en état de jouer. Résultat, Didier Deschamps l'a fait entrer en seconde période face à l'Ukraine, et le favori pour le Ballon d'Or s'est blessé à la cuisse droite. Tandis que la colère est grande du côté du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé est vite rentré vers Paris pour retrouver le staff médical des champions d'Europe. Dans l'attente d'une IRM que l'attaquant de 28 ans va rapidement passer, l'inquiétude est grande concernant la participation de Dembélé aux deux grands rendez-vous qui attendent les joueurs parisiens durant ce mois de septembre.

Dembélé absent plusieurs semaines, le PSG a peur

Hugo Delom et Loïc Tanzi, les deux envoyés spéciaux de L'Equipe en Pologne pour suivre l'équipe de France, estiment que la participation d'Ousmane Dembélé aux matchs de Ligue des champions contre l'Atalanta le 17 septembre au Parc des Princes, puis le déplacement au Vélodrome quatre jours plus tard est impossible à envisager. Et forcément, cela risque de tendre la relation entre Didier Deschamps et les dirigeants du PSG. « Bien au-delà, et alors que les joueurs du PSG - Fabian Ruiz, Mayulu, déjà Dembélé -, avec très peu de repos, traversent un début de saison contrarié par les blessures, la polémique risque d'être vive entre les deux parties », annoncent nos confrères.

Rentré cette nuit avec le groupe comme Ousmane Dembélé, Désiré Doué (mollet) va passer des examens aujourd’hui. Le Parisien boitait légèrement en quittant le stade, pas d’énorme inquiétude mais les précautions nécessaires seront prises. #PSG — Benjamin Quarez (@B_Quarez) September 6, 2025

Outre Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain s'inquiète aussi pour Désiré Doué, sorti en boitant lors de ce même match contre l'Ukraine. Mais à priori, les choses seraient moins graves pour l'ancien Rennais. « Rentré cette nuit avec le groupe comme Ousmane Dembélé, Désiré Doué (mollet) va passer des examens aujourd’hui. Le Parisien boitait légèrement en quittant le stade, pas d’énorme inquiétude, mais les précautions nécessaires seront prises », précise Benjamin Quarez, journaliste du Parisien. Si le PSG devait se passer d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué après cette trêve internationale, nul doute que cela va tousser très fort du côté du Parc des Princes.