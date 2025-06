Le PSG met Donnarumma en vente

Dans : PSG.

Le PSG est désormais à l'écoute des offres pour Gianluigi Donnarumma, dont la prolongation n'avance plus. Le montant demandé est même connu.

Etre le dernier rempart de l’équipe championne d’Europe ne suffit pas à vous immuniser quand Luis Enrique ne compte pas sur vous. Gianluigi Donnarumma a longtemps été un gardien pointé du doigt pour son incapacité à s’imposer dans le jeu aérien malgré sa grande taille, ou pour son jeu au pied trop imprécis. Des qualités importantes aux yeux de l’entraineur du PSG, qui lui a fait pourtant confiance cette saison. Et avec des parades incroyables contre Liverpool, Arsenal et Aston Villa en plus d’un « clean-sheet » en finale de la Ligue des Champions, l’Italien le lui a bien rendu. Mais si aucune prolongation n’a été signée au printemps alors que tout le monde y passait dans l’effectif, il y a bien une raison derrière cela.

Le PSG demande 40 ME pour Donnarumma

Le Parisien affirmait ce vendredi que personne ne voyait rien venir et que les négociations se tendaient même. La question du salaire en baisse était une raison pour ne pas aller plus loin, dans ce dossier qui s’enlise. Et un départ est désormais pus que jamais à l’ordre du jour, comme le confirme La Repubblica, qui explique que le nouveau coach de l’Inter Milan, Cristian Chivu, a donné son feu vert à ses dirigeants pour tenter de faire signer Donnarumma. Et le PSG ne serait pas contre, réclamant 40 millions d’euros pour faire venir un gardien qui avait signé gratuitement à Paris en 2021.

Cela permettrait à l’Inter de se renforcer avec un joueur désireux de recevoir en Italie, et au PSG de faire une belle vente tout en se gardant une solide enveloppe pour aller chercher un remplaçant qui conviendrait mieux à Luis Enrique. Toutefois, ce départ aurait le don de faire grincer quelques dents chez les suiveurs du club parisien, car l’objectif rêvé était, avec cet effectif encore très jeune, de ne pas toucher au 11 de départ cet été.