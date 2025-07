Le PSG le bloque, Kolo Muani part au clash

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La situation est toujours bloquée entre le PSG et la Juventus Turin pour Randal Kolo Muani. Courtisé en Angleterre, l’international français n’a pas l’intention de faire de cadeau à Paris : il veut Turin ou rien.

On se dirige peut-être vers l’un des feuilletons du mercato en Ligue 1. De retour de son prêt à la Juventus Turin, Randal Kolo Muani a été conquis par son aventure en Italie. L’international tricolore fait l’objet d’un fort intérêt de la Vieille Dame, qui veut le conserver et cette envie est partagée. L’ancien attaquant du FC Nantes et de l’Eintracht Francfort n’a que la Juventus en tête et souhaite faire son retour dans l’équipe d’Igor Tudor. Les négociations patinent cependant entre les Bianconeri et le PSG, qui exige un transfert sec ou un prêt avec une obligation d’achat à 50 millions d’euros pour céder leur attaquant originaire de Bondy.

👀 Kolo Muani, la scelta è chiara e il Psg lo sa: non c'è altro che la #Juve https://t.co/JCxGqGiwkk — Tuttosport (@tuttosport) July 24, 2025

Dans son édition du jour, Tuttosport fait le point sur le dossier et confirme que la situation est bloquée. Et pour cause, le Paris Saint-Germain souhaite profiter de l’intérêt de clubs tels que Newcastle ou Manchester United pour faire monter les enchères, espérant que Randal Kolo Muani acceptera de partir en Premier League si une offre convaincante arrive sur le bureau de Nasser Al-Khelaïfi. Le média italien indique toutefois que l’attaquant français n’a pas l’intention de faire le moindre cadeau au PSG.

Kolo Muani refuse la Premier League

Il veut la Juventus Turin et rien d’autre, et semble bien décidé à pourrir l’été du Paris Saint-Germain si le club de la capitale bloque son retour en Italie. Par ailleurs courtisé par l’AC Milan, qui s’est penché sur sa situation ces dernières heures, l’ancien Nantais semble prêt à rester au PSG sans jouer plutôt que d’aller en Premier League afin de forcer son retour à Turin. Une position forcément très appréciée à la Juve et qui ne va pas inciter Damien Comoli à s’aligner trop vite sur les exigences parisiennes. Pour rappel, la Vecchia Signora souhaite un prêt sans inclure d’obligation d’achat dans le dossier Randal Kolo Muani. Reste maintenant à voir qui fera craquer qui en premier dans cet épineux feuilleton.