La Juventus fait halluciner le PSG en plein mercato

Par Corentin Facy

Les négociations patinent entre le PSG et la Juventus Turin pour le transfert de Randal Kolo Muani. Contre toute attente, la Vieille Dame pourrait zapper cette piste et foncer à la place sur… Gonçalo Ramos.

C’est l’un des feuilletons de l’été en Italie, le transfert de Randal Kolo Muani à la Juventus Turin va-t-il finir par se concrétiser ? Depuis plusieurs semaines, les négociations patinent entre les Bianconeri et le Paris Saint-Germain en ce qui concerne l’international français. Le PSG est inflexible, réclamant 50 millions d’euros à la Juventus Turin pour l’ancien joueur de Francfort. Des conditions trop hautes pour le club italien, sur le point de jeter l’éponge selon la presse italienne.

Un énorme coup dur pour l’attaquant de l’équipe de France, qui souhaitait absolument rester à la Juve et qui pourrait finalement être vendu en Premier League dans les prochaines semaines. Mais alors que la Juventus Turin n’a pas les moyens pour boucler le transfert de Randal Kolo Muani, le Corriere dello Sport nous apprend que le club turinois se penche sur… Gonçalo Ramos. En effet, l’avant-centre portugais du PSG fait partie des plans de secours de la Juve pour compenser le transfert avorté de Randal Kolo Muani, au même titre que Darwin Nunez et Rasmus Højlund.

La Juve zappe Kolo Muani... et fonce sur Ramos

L’information peut toutefois étonner car assurément, le PSG ne fera pas plus de cadeau à la Juventus Turin pour un transfert de Gonçalo Ramos et réclamera au moins une somme équivalente au prix fixé pour Randal Kolo Muani. Une piste improbable qui prouve que le club Bianconeri patine en ce début de mercato, et éprouve toutes les peines du monde à renforcer l’équipe d’Igor Tudor avec des moyens financiers très limités. Du côté parisien, on s’interroge en tout cas sur la stratégie de la Juventus en ce mois de juillet et l’on ne fera aucun cadeau, ni pour Kolo Muani, ni pour Ramos. Le PSG n’a aucun intérêt à cela, d’autant que le Français est très courtisé en Premier League tandis que le Portugais n’est pas forcément candidat à un départ.