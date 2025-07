Le PSG insulte Donnarumma, son clan craque

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a déjà négocié avec Lucas Chevalier, et c'est peu dire que l'entourage de Gianluigi Donnarumma n'apprécie pas, estimant que les dirigeants parisiens ne respectaient pas le gardien de but italien.

Quelques semaines après avoir été accueilli en héros au Parc des Princes au lendemain de la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma est visiblement tombé de haut. A un an de la fin de contrat avec les champions d'Europe, le portier international italien a compris que désormais son avenir n'était plus à Paris, Luis Campos ayant déjà négocié les contours d'un contrat avec Lucas Chevalier, présenté comme le successeur de Donnarumma. Dans la foulée des révélations de L'Equipe sur la probable venue du gardien de but de Lille, l'entourage du géant italien a fait savoir que l'offre de prolongation proposée par le Paris Saint-Germain était une insulte par rapport aux prestations faites par Gigio Donnarumma.

Donnarumma et le PSG, le divorce risque d'être brutal

Selon CalcioMercato, qui a obtenu des confidences de l'entourage de l'actuel gardien de but numéro 1 du PSG, le club de la capitale a proposé un salaire annuel de 7 millions d'euros pouvant monter jusqu’à 10 millions d'euros en fonction de ses performances. Une offre inférieure à ce que touche actuellement Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain, ce qui est considéré comme une offre « honteuse » du côté de l'Italie. Pour l'instant, cela n'est pas allé au-delà de ce dégoût, mais le portier transalpin a tout de même le fin mot de l'histoire, car il pourrait décider d'aller jusqu'au dernier jour de son contrat avec le PSG et partir libre dans un an, tout comme il l'avait fait à l'AC Milan.

Un salaire supérieur au PSG ?

En Italie, on confirme que les deux clubs de Manchester sont susceptibles de faire signer Gianluigi Donnarumma, mais le média spécialisé italien précise que l'Inter n'est pas du tout hors course dans ce dossier. Candidat au prix Lev Yachine, le gardien de but du Paris Saint-Germain ne manquera pas d'offres, reste à savoir s'il trouvera un club susceptible de lui verser un salaire supérieur à celui du PSG.