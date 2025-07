Accord PSG-Chevalier, Lille attend 40ME ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le dossier du gardien de but s'accélère subitement au Paris Saint-Germain. Alors que Gianluigi Donnarumma refuse de prolonger, le PSG a déjà un accord avec Lucas Chevalier et va vite s'entendre avec le LOSC.

A force de tourner le dos aux champions d'Europe, qui lui proposaient de prolonger son engagement moyennant un effort salarial, Gianluigi Donnarumma va pouvoir prendre la porte. Alors que la presse stambouliote affirme que Galatasaray est proche d'envoyer une offre au PSG pour le gardien de but italien, qui n'a plus qu'un an de contrat, Loïc Tanzi révèle ce samedi soir que les dirigeants du Paris Saint-Germain ont déjà trouvé un accord avec Lucas Chevalier afin que ce dernier signe un contrat de cinq ans et devienne ainsi le portier titulaire du PSG. Cela fait des mois que Luis Campos travaille sur ce dossier, Luis Enrique ayant validé le profil du jeune portier international français du LOSC, et la base d'un accord est donc déjà trouvé avec le joueur de 23 ans. Ce transfert choc pourrait rapidement s'officialiser puisque le club de la capitale est disposé à payer ce que Lille exige.

Donnarumma dehors, le PSG n'hésite pas

Financièrement, le LOSC réclame pas moins de 40 millions d'euros pour céder son gardien de but, lequel a encore deux ans de contrat avec Lille. « Une somme déjà évoquée en interne à Paris et qui ne devrait poser aucun problème. Comme souvent dans ce type de dossier, ce seront les bonus, les options et les clauses qui devraient prendre le plus de temps à mettre sur papier. Lille s'attend au départ de son gardien et a déjà activé des pistes étrangères pour le remplacer », précise notre confrère du quotidien sportif. Lucas Chevalier arrivant très certainement au Paris Saint-Germain, cela veut aussi dire que du côté de Nasser Al-Khelaifi, on a renoncé à l'idée de convaincre Gianluigi Donnarumma de prolonger, et que le cauchemar vécu avec Kylian Mbappé, parti libre, ne se reproduira pas avec Gigio.

Lucas Chevalier officialisé rapidement ?

Cependant, avant de laisser partir Gianluigi Donnarumma vers le club de son choix, on parle aussi des deux clubs de Manchester ou de Chelsea, le PSG souhaite déjà officialiser la signature de Lucas Chevalier afin de ne pas être piégé au dernier. C'est pour cela que, selon le quotidien sportif, tout devrait aller très vite entre le gardien de but français du LOSC et son futur club. Héros du titre européen, Donnarumma va pouvoir rentabiliser financièrement une couronne qu'il a largement contribuée à gagner.