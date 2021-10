Le PSG impossible à entraîner, le Qatar accusé

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Les critiques s’abattent sur Mauricio Pochettino après la nouvelle prestation décevante du PSG contre l’OM dimanche soir (0-0). Mais pour Kévin Diaz, les choix des entraîneurs parisiens sont bridés par les exigences du Qatar.

Les entraîneurs passent au Paris Saint-Germain depuis la prise du pouvoir du Qatar il y a dix ans, et l'histoire se répète. En particulier pour les trois derniers, Unai Emery, Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino. Recrutés pour leurs idées, leurs accomplissements et leur style, ils n’ont pas réussi à imposer leur patte au PSG, ou pas autant qu’ils l’auraient souhaité. Certains observateurs ont tendance à dire qu’entraîner le Paris SG relève plus du management que du vrai métier de tacticien. Il faut gérer les égos de toutes ces stars bichonnées par Nasser Al-Khelaïfi. Leonardo tente de bousculer l’ordre établi mais le chemin est encore long. Dans l’After Foot, Kévin Diaz a pris la défense de Mauricio Pochettino, critiqué pour son choix d’aligner Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar et Angel Di Maria ensemble.

« Le premier qui parle à Pochettino des quatre fantastiques au PSG, c’est le Qatar ! »

« Je ne devrais même pas avoir besoin de le rappeler. On parle sans cesse de l’entraîneur. Mais cela fait dix ans que les Qataris sont au PSG. Si les problèmes venaient de l’entraîneur, ça se saurait quand même ! Je rappelle que Chelsea vient de gagner 7-0 en Premier League, et tu sais qui est leur entraîneur. Ce n’est pas une question d’entraîneur. Il y a des statuts au PSG. On nous dit que l’entraîneur ne veut pas faire de choix en alignant toutes les stars parce qu’il écoute les médias qui parlent des quatre fantastiques. Mais Pochettino n’écoute pas les médias qui lui parlent des quatre ! Le premier qui lui parle de ces quatre joueurs, c’est le propriétaire du club. Il lui dit qu’il veut que sa voiture brille et que les quatre fantastiques soient alignés ensemble », a déclaré avec vigueur le consultant sur les ondes de RMC.

Depuis quelques jours, Mauricio Pochettino est au coeur de très nombreuses critiques, certains étant persuadés qu'il n'est pas et n'a jamais vraiment été l'homme de la situation, n'ayant pas l'habitude de gérer un tel vestiaire de stars. Et Jérôme Rothen, très remonté contre le PSG ces derniers temps, estime que l'entraîneur argentin doit quand même prendre sa part de responsabilité dans l'état actuel du jeu parisien. « Je n’avais pas de doute quand Mauricio Pochettino est arrive. Aujourd’hui j’en ai beaucoup. Sur sa communication, mais surtout sur ce qu’il veut mettre sur le terrain, sur ses principes de jeu. On ne sait pas où il veut en venir. Il va nous expliquer que c’est normal que cette équipe soit encore en pleine progression. Mais il n’y a aucune progression, Monsieur Pochettino, il y a de la régression », fait remarquer l'ancien joueur parisien.

De son côté, interrogé dimanche dans le JDD sur son désir éventuel de quitter le Paris Saint-Germain il y a quelques mois, lorsque son retour à Tottenham avait été évoqué, Mauricio Pochettino a été clair. « Si j’ai demandé à quitter le PSG ? Je n’ai rien demandé puisque je suis ici. Le jour où je voudrai arrêter, je le dirai aux dirigeants et je m’en irais », a expliqué l'ancien coach des Spurs, qui n'est donc pas décidé à jeter l'éponge malgré les critiques et les mises en cause de son travail et de la gestion des stars que sont Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Angel Di Maria.