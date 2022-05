Le PSG est « une serpillière », Jérôme Rothen explose de rage

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Jérôme Rothen a fait du Paris Saint-Germain une de ses cibles préférées, l'ancien joueur du PSG étant conscient de l'impact de ses sorties musclées sur l'audience de son émission sur RMC.

Ce n’est pas sur le dossier Mbappé ou la gestion du cas Neymar que l’animateur de « Rothen s’enflamme » a poussé son coup de sang contre le PSG, mais sur l’absence d’Idrissa Gueye samedi soir lors du match entre Montpellier et le club de la capitale. Depuis 24 heures, RMC se focalise sur cette affaire supposée, le média affirmant que pour des raisons religieuses le milieu de terrain sénégalais a refusé de jouer avec le maillot du PSG arborant les couleurs arc-en-ciel, symbole de la campagne contre l’homophobie qui avait lieu ce week-end à l’initiative de la Ligue de Football Professionnel. Même si rien n’y personne ne confirme cette version, le fait que Gueye soit déjà forfait la saison passée lors de cette opération ne plaide pas réellement en faveur du joueur parisien. Mais pour l’instant les proches du joueur ont mis ce forfait sur le compte d’un coup de fatigue consécutif à une soirée caritative organisée par l’international sénégalais 48 heures avant.

Le PSG ne prend aucune sanction contre Gueye, Rothen hurle

Tandis que Roxana Maracineanu, qui était ministre des Sports jusqu’à la démission du gouvernement de Jean Castex ce lundi après-midi, a reconnu qu’il y avait un énorme flou juridique et que le Paris Saint-Germain n’était clairement pas en position de sanctionner Idrissa Gueye, Jérôme Rothen estime, lui, que les dirigeants du PSG sont encore à côté de la plaque et ratent une nouvelle occasion de montrer leur autorité. « J’ai l’impression de me répéter, mais les dirigeants parisiens nous donnent tellement de matière à les fracasser qu’ils nous poussent à les fracasser. Vous vous rendez compte de cette communication ? Même pas une seconde ils ne parlent de l’attitude scandaleuse de Gueye, car elle est scandaleuse. Il faut savoir qu’il y a toujours eu des campagnes contre les discriminations (...) Que tu sois d’accord ou pas d’accord, tu es là pour représenter un maillot, tu te tais. On doit tous combattre les discriminations. Comment tu peux aller dans le sens d’un joueur qui refuse ça ? C’est une faute professionnelle, même pire que ça. Je ne dis pas que Gueye est homophobe, je dis juste qu’il fait ce qu’il veut. Et dans ce club tout le monde fait ce qu’il veut (…) Si un jour un équipier de Gueye fait son coming out, il va refuser de lui faire une passe ? Il va refuser de prendre sa douche avec lui ? Mais où on va ? Ce club est une serpillière », s’est énervé l’ancien milieu de terrain, qui en juin 2019 avait été mise à l’écart de l’antenne de RMC pour des propos sexistes. Pour l'instant, du côté du PSG et de la LFP, on ne fait strictement aucun commentaire, tandis que sur les réseaux sociaux le débat fait rage.