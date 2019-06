PSG : Neymar pousse Rothen et Riolo dans le scandale !

Dans : PSG, Ligue 1.

L'affaire Neymar suscite bien des commentaires, et parfois certains dépassent les bornes. Mais généralement, cela se limite à quelques messages sans grande envergure ou au pire à des discussions de bistrot. Ce dimanche, Le Parisien revient sur un fait un peu plus gênant puisqu'il s'est produit sur l'antenne de RMC entre deux vedettes de la radio, Daniel Riolo et Jérôme Rothen. Evoquant la plainte contre Neymar d'une jeune brésilienne pour viol, les deux hommes sont partis en sucette, malgré les tentatives désespérées de Nicolas Vilas de mettre un terme à ce dialogue surréaliste.

C'est d'abord Daniel Riolo, qui se lançait dans une tirade incroyable. « Dans l’affaire Neymar, je n’ai pas pu m’empêcher de penser à un truc un peu con. Mais la nana, tu l’as vu la nana ? Tu fais venir une nana du Brésil, je m’attendais à ce que ce soit un avion de chasse intersidéral, j’ai été déçu », lançait d’abord le journaliste, vite soutenu par Jérôme Rothen qui rétorquait par un tout aussi hallucinant « C’est de la deuxième division ». Et malgré l’intervention d’un Nicolas Vilas sidéré, Daniel Riolo continuait sur le même thème : « Là Neymar il prend une Ligue 2 (...) Tu fais venir ça du Brésil et tu vois ça arriver... ». Et Jérôme Rothen, décidé à ne pas laisser son collègue seul, de surenchérir : « Quand tu t’appelles Neymar, tu cherches une Champion’s League, là elle joue les barrages, c’est Lorient ». Tout cela en direct sur une radio à forte audience en France....