Le PSG est écoeuré par Deschamps

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Arrivé blessé au rassemblement, Ousmane Dembélé a quitté les Bleus sur blessure. Didier Deschamps va devoir s'expliquer auprès du PSG, très mécontent.

Ukraine et Islande. Deux adversaires pas forcément prestigieux mais que Didier Deschamps tenait à prendre au sérieux pour faire un premier pas vers la qualification à la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur national était ainsi parfaitement dans son rôle en alignant la meilleure équipe possible, mais le résultat final, en dehors de la victoire sportive sur le score de 2-0, ne va pas plaire au PSG.

Touché en fin de première période, Désiré Doué a constaté une gêne et a cédé sa place. Le manque de préparation des joueurs parisiens se ressent forcément à l’heure où il faut déjà enchainer les matchs, les séances d’entrainement et les déplacements comme ce vendredi en Pologne. Et pour le remplacer, Didier Deschamps n’a pas trouvé mieux que de solliciter Ousmane Dembélé, touché lors du dernier match du PSG face à Toulouse, et ménagé cette semaine en dehors du dernier entrainement collectif.

Le PSG avait prévenu Deschamps

Forcément, l’ancien barcelonais n’a pu rester qu’une demi-heure sur la pelouse avant de se blesser, à l’autre cuisse. Si Didier Deschamps s’est défendu d’avoir pris le moindre risque, le bilan de ce premier match n’est pas réjouissant pour le PSG. Et cela va se savoir au sein du staff de l’équipe de France. Selon Le Parisien, dans les bureaux de la capitale, on peste déjà. « C’est complètement fou de l’avoir fait jouer », ont déploré les dirigeants du Paris SG, pour qui il était totalement inutile de prendre le moindre risque avec Dembélé surtout quand on connait la puissance offensive des Bleus.

D'autant que selon RMC, le staff parisien avait prévenu Deschamps qu'il ne serait pas raisonnable de faire jouer Dembélé cette semaine. Cela même si tous les clubs ou presque tentent d'influencer le sélectionneur en ce sens avant les rassemblements.

L’explication va en tout cas avoir lieu, puisque le PSG et le staff des Bleus ont prévu de discuter ce samedi afin de faire connaitre leur point de vue et surtout l’état des blessés. Nul doute que Luis Enrique n’apprécie déjà pas la tournure que prend cette trêve internationale, même si l’entraineur parisien s’est, lui aussi, blessé en faisant du vélo et va être opéré de l’épaule. Mais en vue des prochains matchs, et notamment de la Ligue des Champions qui arrive, Luis Enrique aimerait surtout que ses joueurs soient rétablis pour bien entamer la compétition et s’éviter les frayeurs de la saison dernière par exemple.