Le PSG cherche un buteur ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Ce départ va bouleverser le mercato du PSG. L'intérêt du Milan AC pour Gonçalo Ramos pourrait se concrétiser dans les prochaines semaines, et les dirigeants parisiens cherchent déjà son successeur.

Le mercato est encore long, et pour le moment le Paris SG s’est montré très sage. Cela devrait évoluer dans les prochaines semaines, Luis Enrique et Luis Campos étant d’accord sur le fait qu’il faut absolument effectuer quelques retouches pour faire progresser l’équipe et la maintenir sous pression. Surtout dans un club qui a longtemps attendu avant de gagner la Ligue des Champions, et ne peut pas se permettre de se reposer sur ses lauriers au premier titre majeur remporté. Dans toutes les lignes, il peut ainsi y avoir du changement, et cela concerne aussi le poste d’attaquant de pointe.

Un attaquant capable de fixer les défenses

Sondaggio del Milan per Gonçalo Ramos. Situazione che, se dovesse diventare più concreta, aprirebbe scenari molto interessanti, col Psg che si fionderebbe sul mercato a caccia di una prima punta — Luca Cerchione (@lucacerchione) July 20, 2025

Comme évoqué samedi, Gonçalo Ramos est courtisé par le Milan AC, qui envisage de faire une première offre à hauteur de 30 millions d’euros. Cela parait bien insuffisant, mais les discussions vont se poursuivre, affirme le journaliste italien Luca Cerchione. De là à les faire grimper jusqu'à un moment que le PSG est prêt accepter, il y a encore de la marge. Le spécialiste du mercato assure en tout cas que le PSG anticipe un possible départ du Portugais cet été, et cherche donc un avant-centre capable de seconder Ousmane Dembélé, qui évolue désormais à ce poste. Luis Enrique rêve d’un profil différent, d’un joueur capable de fixer les défenses et faire jouer les atouts atours de lui que sont Doué, Barcola ou Kvaratskhelia. Ce ne sera bien évidemment pas Randal Kolo-Muani, invité à se trouver un nouveau club, mais il va falloir donc trouver la perle rare en cas de départ de Gonçalo Ramos.