Le PSG avoue sa défaite, Mbappé s'en va !

Dans : PSG.

Par Alexandre Chochois

Largement évoqué au Real Madrid depuis des semaines, pour ne pas dire des mois, Kylian Mbappé devrait bien rejoindre le champion d'Espagne cet été. Du côté du Paris Saint-Germain, on ne se ferait d'ailleurs plus la moindre illusion concernant une hypothétique prolongation de contrat.

Recruté à la toute fin du mercato estival en 2017, alors qu'il n'avait que 18 ans, Kylian Mbappé a marqué l'histoire du PSG de son empreinte. En cinq ans, le champion du monde français aura disputé près de 220 matches, inscrit près de 170 buts, délivré 75 passes décisives. Des statistiques hors du commun pour un joueur qui l'est tout autant. Cet été, l'histoire d'amour entre Mbappé et le club de la capitale devrait donc s'achever. L'ancien Monégasque, en fin de contrat, ne rapportera rien à Paris. Direction le Real Madrid pour lui.

Le PSG aurait tiré une croix sur une prolongation de Mbappé

PSG have given up on keeping Kylian Mbappe and expect him to announce a move to Real Madrid, sources have told @LaurensJulien 😯🇫🇷 pic.twitter.com/WTjwp5Tf2o — ESPN FC (@ESPNFC) May 17, 2022

Ces dernières heures, la rumeur évoquant un accord entre Kylian Mbappé et le Real Madrid en vue de la saison prochaine a pris du volume. Selon ESPN, le Paris Saint-Germain s'est fait une raison et sait que sa pépite va quitter le navire à l'issue de cette saison. Les dirigeants parisiens s'attendraient même à ce que l'ancien de Bondy annonce son départ pour l'Espagne de façon imminente. De quoi consolider les nombreuses et récentes rumeurs venues d'Espagne et d'Angleterre il y a peu. Il s'agirait là d'une immense perte pour la Ligue 1.

Mais le PSG a besoin d'être très rapidement fixé pour avancer. Plusieurs joueurs de renom sont évoqués pour succéder à Kylian Mbappé. Une annonce du principal intéressé dans les prochains jours voire les prochaines heures pourrait aider le récent champion de France à avancer. Et tourner la page. Mbappé, lui, espère changer de dimension en rejoignant le champion d'Espagne et possible futur champion d'Europe. Avant le Mondial au Qatar en fin d'année avec les Bleus. Avec toujours autant de réussite en club comme en sélection ?