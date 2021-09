Le PSG avantagé et Mbappé Melon d’Or, Metz se lâche

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Match houleux ce mercredi soir à Metz, où le PSG s’est encore une fois imposé à la dernière minute.

Réduits à 10, les Messins ont gâché leur belle prestation en arrêtant de jouer pour finalement céder à la dernière seconde. Mais cela faisait déjà quelques longues minutes que la tension était palpable sur le terrain. L’attitude de Kylian Mbappé tout au long de la deuxième période a ainsi été pointé du doigt. Déjà, son lob bien appuyé pour « rendre » le ballon aux Messins après une intervention médicale a rendu fou le gardien Alexandre Oukidja, tandis que l’attaquant parisien rigolait d’avoir presque marqué là-dessus. L’embrouille a continué puisque, au lieu de célébrer le but du 2-1 avec toute son équipe, l’attaquant du PSG a fait un détour pour aller glisser quelques mots au portier algérien du FC Metz, ce qui a fait démarrer au quart de tour ce dernier. L’embrouille s’est poursuivie jusqu’à la fin du match.

Hahahaha Mbappé qui vient trashtalk Oukidja 😭😭😭pic.twitter.com/XCkrNSOiDa — M|Miotto (@Maxmiotto_) September 22, 2021

Sans entrer dans les détails, Frédéric Antonetti a dit tout le mal qu’il pensait de l’attitude du champion du monde, qui en prend pour son grade. « Mbappé, j'adore ce joueur, mais il doit avoir un autre comportement s'il veut être aimé. Il gagnerait à être plus humble… », a glissé le technicien corse, qui fait référence aux sifflets qu’il reçoit parfois, y compris au Parc des Princes, en raison de son attitude hautaine, que ce soit sur le terrain ou dans les négociations avec le PSG. Un tacle venu de la part de l’entraineur messin qui était un peu comme ses joueurs, pas forcément très lucide à la fin de la rencontre. Invité à commenter cette défaite sur Canal+, Frédéric Antonetti estime que le FC Metz n’est pas respecté par les arbitres quand il affronte le PSG, et c’est pour cette raison que ses joueurs ont perdu leur sang-froid.

🗨️ "L’arbitre a le sifflet plus facile pour Paris que pour Metz"



Frédéric Antonetti passablement agacé après #FCMPSG 😤 pic.twitter.com/SPWHec7yQ9 — Canal Football Club (@CanalFootClub) September 22, 2021

« Il y a une grosse faute sur De Préville, pas sifflée. . Une faute ensuite sur Centonze, pas sifflée. A la 90e, c’est normal qu’on soit un petit énervé. Disons que l’arbitre a le sifflet plus facile pour Paris que pour Metz. Je peux comprendre la Parismania, moi je suis supporter du PSG quand il joue en Coupe d’Europe. Mais quand on les joue, je voudrais qu’on soit traité d’égal à égal. Il siffle beaucoup plus facilement, alors qu’il y a deux fautes flagrantes et après il y a une échauffourée, tout simplement. Et cela nous sort du match », a résumé Frédéric Antonetti, qui a lui aussi vu rouge après s’en être pris aux officiels, tout en leur montrant ses poings dans un comportement peu amène. En attendant, le PSG continue son parcours parfait sur le plan comptable en Ligue 1, et creuse même déjà sérieusement l’écart sur ses concurrents, même si la manière n’est pas au rendez-vous. Elle est même très discutée.