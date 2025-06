Le PSG arnaqué par le Real Madrid, c’est confirmé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a beau être champion d'Europe en titre, il ne peut pas toujours lutter à armes égales avec un club comme le Real Madrid au mercato.

Si le PSG a parfois envoyé du rêve par le passé en recrutant les meilleurs joueurs du monde, voir Sergio Ramos, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ressemblait plus à une équipe pour FIFA sur PlayStation, qu’à une formation capable de tout donner pour aller chercher un titre suprême. Désormais, avec Luis Enrique, Paris a complètement changé de façon de faire, et c’est un groupe de jeunes joueurs motivés et talentueux qui est allé chercher la Ligue des Champions. Luis Campos est aussi derrière ce recrutement d’éléments prometteurs à amener au plus haut niveau, comme Joao Neves, Vitinha, Nuno Mendes, Bradley Barcola ou Désiré Doué. Le prochain sur la liste était inévitablement Franco Mastantuono. A seulement 17 ans, il épate avec son club de River Plate, et pendant longtemps, le PSG tenait la corde pour le récupérer cet été.

Le PSG pouvait battre le Real Madrid

Troisième entraînement et inauguration de la PSG House à Melrose Avenue !



Revivez la journée de nos Parisiens à Los Angeles ! 🇺🇸#FIFACWC — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 14, 2025

Mais ce week-end, la presse argentine révèle deux éléments qui en disent long sur la façon dont le PSG a perdu la signature du joueur. Tout d’abord le fait que Franco Mastantuono avait en effet laissé entendre qu’il était d’accord pour signer à Paris, mais ne comptait pas y jouer une seule seconde. Son seul désir était de rejoindre le Real Madrid, et s’il a donné son accord pour rejoindre la France, c’était uniquement pour faire accélérer une offre de la part de Florentino Pérez.

Cela a été le cas et le Real a mis les 45 millions d’euros de la clause libératoire, récupérant ensuite rapidement Mastantuono. Mais le joueur est aussi la cible des critiques de son propre club de River Plate. En effet, pour s’assurer les services du joueur et devancer le Real Madrid, le PSG était prêt à faire une offre plus élevée, ce que le joueur n’a pas voulu entendre une seule seconde. Le club espagnol n’a donc pas eu à forcer pour obtenir un joueur avec potentiellement une moins bonne offre que celle que le PSG se proposait de faire. Luis Campos est désormais passé à autre chose, et le Real Madrid va aussi avoir à charge de surveiller son futur joueur, connu pour déjà beaucoup apprécier la vie nocturne de Buenos Aires, alors qu’il aura 18 ans au mois d’août.