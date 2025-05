Le PSG accélère sur un prodige de 17 ans

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Décidé à miser sur des jeunes talents, et plus sur des stars, le Paris Saint-Germain s'est penché sur le dossier d'un jeune milieu offensif argentin considéré comme l'une des valeurs montantes de River Plate.

Depuis plusieurs mois, le nom de Franco Mastantuono est associé au PSG, le milieu de terrain de River Plate étant sur les tablettes de Luis Campos, lequel aurait même fait un déplacement jusqu'en Argentine pour superviser le joueur de 17 ans et parler directement avec ses conseillers. Sous contrat avec le célèbre club de Buenos Aires jusqu'en 2026, Franco Mastantuono, qui aura 18 ans en août prochain, est dans le collimateur du Paris Saint-Germain, car il colle parfaitement avec ce que souhaite Luis Enrique, à savoir des pépites que l'entraîneur espagnol peut former à son style de jeu. Cependant, les champions de France ne sont pas les seuls à s'intéresser à Franco Mastantuono, et si en début d'année ce dernier avait été cité comme un possible renfort du Real Madrid, les Merengue auraient renoncé à cette piste. Mais ce lundi, c'est Manchester United qui est cité par les médias anglais pour concurrencer le PSG. Toutefois, Paris est pour l'instant en pole position.

Le PSG et Man Utd concurrent sur le joueur de River Plate

Le Mirror révèle que Ruben Amorim souhaite recruter le milieu offensif de River Plate, mais l'entraîneur portugais de Manchester United a conscience que la présence du Paris Saint-Germain dans ce dossier risque de porter un coup fatal aux ambitions des Red Devils. Même si le finaliste de l'Europa League a des moyens conséquents, il ne peut pas concurrencer le PSG, d'autant que River Plate réclamerait 45 millions d'euros pour son très jeune joueur précise Jakob Leeks, journaliste du tabloïd anglais. Après Bradley Barcola, Désiré Doué ou bien encore Joao Neves, le club de la capitale pourrait s'offrir un nouveau prodige, mais cette fois venu d'Argentine.

Franco Mastantuono (17) - what a player! 🇦🇷💎pic.twitter.com/5mJj89kupS — Ahmedõv x20🏆 (@a5medv) May 16, 2025

En décembre dernier, le nom de Franco Mastantuono avait déjà été associé au Paris Saint-Germain, le média argentin River Noticias affirmant même que le club français s'apprêtait à payer les 45 millions d'euros de la clause libératoire du crack argentin. A priori cela ne s'est pas concrétisé, mais tout indique que le PSG n'a pas lâché l'affaire et vise toujours le milieu offensif de River Plate.