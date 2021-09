Le PSG accélère pour Barella, Leonardo craque encore

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Le Paris Saint-Germain multiplie les pistes au milieu de terrain ces dernières semaines. Leonardo a coché le nom du milieu italien de l’Inter, Nicolo Barella.

Malgré le recrutement de Georginio Wijnaldum, arrivé libre cet été en provenance de Liverpool, le PSG vise un autre milieu de terrain pour les prochains mercatos. Plusieurs noms sont déjà sortis ces dernières semaines : ceux de deux titulaires indiscutables de l’équipe de France, Paul Pogba et N’Golo Kanté. Franck Kessié intéresse également Leonardo. Paul Pogba a l’avantage d’être pour le moment libre l’été prochain, tout comme le joueur de l’AC Milan. Le premier cité négocie toujours avec Manchester United pour un possible renouvellement de contrat, pour le moment sans succès. Le Real Madrid le veut aussi et Mino Raiola sera gourmand. Franck Kessié aurait lui l’avantage d’être sur le marché dès cet hiver car les Rossoneri voudraient récupérer une petite somme d’argent pour l’Ivoirien. Chelsea pense la même chose pour N’Golo Kanté en vue de l’été prochain, alors que son bail se termine en juin 2023.

Barella, l’alternative qui prend de l’ampleur

Ces différents dossiers restent compliqués à conclure. Et dans ce contexte, Leonardo a inscrit un autre nom dans sa liste : celui de Nicolo Barella. Prêté par Cagliari à l’Inter lors de la saison 2019-2020, il a signé ensuite pour environ 30 ME. Cadre des Nerazzurri, titulaire avec l’Italie lors du sacre à l’Euro, il a vu sa cote augmenter encore un peu plus. Selon les informations de FcINternews, l’Inter veut le prolonger pour le verrouiller un peu plus même s’il est déjà lié au club jusqu’en 2024. Le joueur veut rester. Mais une grosse écurie bouleverse les négociations : le PSG. Le club de la capitale a « accéléré », poussant ainsi Nicolo Barella à demander plutôt 5,5 ME par an plutôt que 4,5 ME à son club. Forcément, ce petit rebondissement contrarie les dirigeants milanais. Reste à savoir si le PSG peut faire totalement basculer le dossier. Un duo Barella – Verratti même en club, ce n’est pas impossible.