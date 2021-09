N'Golo Kanté disponible au mercato, le PSG et Madrid sont chauds !

Dans : Foot Europeen.

Par Baptiste Mulatier

Le Paris Saint-Germain aura une ouverture dans le dossier N’Golo Kanté à l’été 2022. Chelsea privilégie en effet une vente à une prolongation, alors qu’il ne restera qu’un an de contrat au milieu français.

Il y a quelques jours, Foot Mercato révélait que le PSG avait tenté l’énorme coup N’Golo Kanté lors du dernier marché des transferts estival. Déjà que le recrutement parisien fut particulièrement impressionnant, une arrivée du champion du monde 2018 l’aurait tout simplement rendu magistral. Leonardo a pris la température auprès de Chelsea qui lui a très vite indiqué que l’opération était impossible. La porte, immédiatement fermée, pourrait en revanche s’ouvrir à la fin de la saison. Le PSG, qui s’intéresse à N’Golo Kanté depuis plusieurs saisons, aura une opportunité à saisir dans quelques mois. En effet, selon les informations de Fichajes.net, Chelsea ne retiendra pas son milieu de terrain à qui il ne restera qu’un an de contrat. N’Golo Kanté aura alors 31 ans. Or, le champion d’Europe veut renouveler son effectif. Le moment tant attendu arrivera alors : l’international français sera transférable, cinq après son arrivée à Chelsea en provenance de Leicester.

Le PSG et le Real Madrid favoris pour l’accueillir

Mais attention, le PSG ne sera pas seul sur le dossier. Le Real Madrid, qui a aussi fait part de son intérêt l’été dernier, va revenir à la charge pour N’Golo Kanté. Chelsea veut en profiter pour faire monter les enchères. Même si l’ancien joueur de Caen aura 31 et plus qu’une année de contrat, le club de Londres pense pouvoir récupérer une belle somme d’argent. Cette dernière pourrait être réinvestie pour l’achat d’un défenseur central, Matthijs De Ligt ou Jules Koundé, et d’un attaquant pour l’associer à Romelu Lukaku. Au milieu, Thomas Tuchel pourrait faire confiance à des jeunes comme Conor Gallagher et Billy Gilmour. Bref, le PSG peut déjà préparer le chéquier pour s'offrir Kanté, un vieux rêve du Paris Saint-Germain, même si les relations très tendues entre Tuchel et Leonardo pourraient être un souci dans cette opération.