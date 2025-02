Le PSG a un rêve secret jamais vu en France ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG retrouve les terrains dès ce mardi soir en Coupe de France au Mans. Derrière ce match couperet, se trouve un objectif caché qui en dit long sur les ambitions parisiennes.

Ce mardi soir, le PSG retrouve la Coupe de France avec un match largement à sa portée, puisque les Parisiens iront au Mans, formation de National. Pas de traquenard en vue, ce sera le splendide stade Marie Marvingt et ses 25.000 spectateurs qui accueilleront les tenants du titre. Et ce sera victoire obligatoire pour le PSG, qui ne compte pas laisser une seule miette à ses adversaires tout au long de la saison. Ce mardi, L’Equipe dévoile en effet que, sans que Luis Enrique n’en soit à l’origine, les joueurs et le staff se sont fixés l’objectif de ne pas perdre un seul match de la saison en France. Si des défaites ont déjà été concédées en Ligue des Champions bien évidemment, y compris à domicile, aucun revers n’a été constaté en Ligue 1, en Coupe de France et dans le Trophée des Champions. L’occasion en or de réaliser un exploit jamais atteint en France, puisque Nantes détient pour le moment le record avec une seule défaite, en 38 matchs, lors de son titre remporté en 1994-95.

La colère de Luis Enrique

Malgré son outrageante domination sur le championnat de France depuis 15 ans, jamais le PSG n’a fait aussi bien, les éliminations en Ligue des Champions ayant parfois coûté très cher à ce niveau en raison d’une démobilisation totale. Si Luis Enrique se défend d’avoir fixé un tel objectif, le quotidien sportif assure que les joueurs et le staff sont à fond sur ce record. Il faut bien continuer à se motiver quand on a déjà 10 points d’avance sur le premier poursuivant, en l’occurence l’OM en tête du classement. Et si les joueurs du PSG ont besoin d’une motivation supplémentaire, ils peuvent se rappeler de la colère de leur entraineur lorsqu’ils ont perdu à domicile face à Toulouse en fin de saison dernière. L’entraineur espagnol, sans tenir compte des conditions particulières avec les adieux de Kylian Mbappé notamment, leur en avait parlé pendant des semaines.