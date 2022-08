Le PSG a tranché, les pénaltys c’est pour Mbappé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

En cas de pénalty ce dimanche lors du match face à Lille, Kylian Mbappé prendra le ballon et effectuera la tentative.

C’est le message qu’a tenu à faire passer Christophe Galtier avant la rencontre, a fait savoir Saber Desfarges, journaliste sportif de La Chaine L’Equipe et qui couvre notamment la rencontre. De quoi mettre un terme au débat apparu ces derniers jours depuis la fameuse rencontre contre Montpellier. A cette occasion, Mbappé avait tiré et manqué le premier pénalty du match, avant que Neymar ne lui prenne le ballon pour inscrire le deuxième pénalty. Désormais, les choses sont plus claires avec cette décision de l’entraîneur du PSG, qui fait de Mbappé son tireur numéro 1. Et ce même si Neymar a de meilleures statistiques que son coéquipier français dans cet exercice.